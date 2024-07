First Class Metals PLC est une société basée au Royaume-Uni qui se concentre sur l'exploration des métaux dans l'Ontario, au Canada. La société détient 100 % de sept blocs de claims couvrant plus de 180 kilomètres carrés (km2) le long de 150 kilomètres (km) de la ceinture de roches vertes Hemlo-Schreiber-Dayohessarah, à la recherche de minéralisations d'or, de métaux de base et d'éléments des terres rares. Elle réalise également une coentreprise avec Palladium One sur la propriété West Pickle Lake dans la région, un projet de nickel-cuivre (Ni-Cu) à très haute teneur prouvé par forage. Ses projets comprennent North Hemlo (or, nickel, molybdène, cuivre), West Pickle Lake JV (nickel, cuivre, métaux du groupe du platine), Sunbeam (or), Zigzag (lithium, tantale), Esa (or) et d'autres projets. La propriété Flagship North Hemlo est historiquement composée de trois zones de claims : Pezim I, Pezim II et Wabikoba. Cette propriété s'étend sur 448 claims couvrant environ 98 km2. La propriété Esa contient 86 titres miniers qui couvrent environ 20,6 km2.

Secteur Sociétés minières intégrées