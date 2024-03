First Commonwealth Financial Corporation est une société holding financière. Elle fournit une gamme diversifiée de services bancaires aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, la First Commonwealth Bank (FCB). Elle propose également des services de fiducie et de gestion de patrimoine et offre des produits d'assurance par l'intermédiaire de FCB et de ses autres filiales d'exploitation. La First Commonwealth Bank (la Banque) est une banque et une société fiduciaire de Pennsylvanie. Son portefeuille de prêts comprend des prêts commerciaux, financiers, agricoles et autres, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction immobilière, des prêts immobiliers résidentiels et des prêts aux particuliers. Ses services aux consommateurs comprennent des services bancaires par Internet, par téléphone et par téléphone, un réseau de guichets automatiques, des comptes chèques personnels, des comptes chèques générateurs d'intérêts, des comptes d'épargne, des comptes d'épargne santé, des comptes du marché monétaire assurés, des cartes de débit, des certificats d'investissement, des certificats de dépôt à taux fixe et variable, des prêts hypothécaires et des coffres-forts.

Secteur Banques