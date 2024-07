First Commonwealth Financial Corporation est une société de portefeuille financier. Les filiales opérationnelles de la société comprennent First Commonwealth Bank (la Banque), First Commonwealth Insurance Agency, Inc. (FCIA) et FRAMAL. Elle fournit une gamme diversifiée de services bancaires aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, FCB. Elle fournit également des services de fiducie et de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de FCB et propose des produits d'assurance par l'intermédiaire de FCIA. La Banque exploite 126 bureaux de banque de proximité dans 30 comtés de l'ouest et du centre de la Pennsylvanie et de l'Ohio, ainsi que des opérations de prêts commerciaux à Harrisburg, en Pennsylvanie, et à Canton, Cleveland, Columbus, Canfield et Hudson, dans l'Ohio. La banque exploite également un réseau de 138 guichets automatiques. Tous ses guichets automatiques font partie des réseaux NYCE et MasterCard/Cirrus, qui opèrent tous deux à l'échelle nationale. La Banque est membre du réseau Allpoint ATM, qui permet d'accéder sans frais à plus de 55 000 guichets automatiques.