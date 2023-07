First Community Bankshares, Inc. est une société holding financière qui fournit des produits et des services bancaires par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % First Community Bank (la Banque). La société compte trois segments. Le segment des prêts commerciaux consiste en des prêts aux petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales et de services. Les projets immobiliers commerciaux représentent une variété de secteurs du marché immobilier commercial, y compris les bailleurs de maisons individuelles et d'appartements, les bailleurs de biens immobiliers commerciaux et les exploitants d'hôtels et de motels. Le segment des prêts immobiliers à la consommation consiste principalement en des prêts aux particuliers dans sa zone de couverture du marché pour des prêts et des lignes de crédit sur valeur domiciliaire et dans le but de financer des propriétés résidentielles. Le segment des prêts à la consommation et autres prêts consiste en des prêts aux particuliers au sein de sa zone de chalandise qui comprennent, sans s'y limiter, des prêts automobiles, des cartes de crédit, des lignes de crédit personnelles, des bateaux, des maisons mobiles et d'autres biens de consommation.

Secteur Banques