FIRST FINANCIAL BANCORP. : RBC Capital Markets confirme sa recommandation neutre

First Financial Bancorp. (First Financial) est une société de portefeuille bancaire régionale. La société exerce des activités de banque commerciale, d'autres activités bancaires et des activités connexes par l'intermédiaire de sa filiale, First Financial Bank (la Banque). Elle offre une gamme de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, ce qui comprend les prêts commerciaux, les prêts immobiliers et le financement des consommateurs. Elle propose des produits de dépôt qui comprennent des comptes porteurs d'intérêts, des comptes non porteurs d'intérêts, des dépôts à terme et des services de gestion de trésorerie pour les clients commerciaux. La Banque offre également une gamme de services de fiducie et de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de son secteur d'activité Gestion de patrimoine. La Banque exploite environ 132 centres bancaires à service complet dans l'Ohio, l'Illinois, l'Indiana et le Kentucky. La Banque exploite également la division Commercial Finance, qui est responsable de ses activités de prêt d'assurance et de prêt de franchise, à partir d'un centre non bancaire situé en Indiana.

Secteur Banques