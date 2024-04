First Financial Bankshares, Inc. est une société holding financière. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exerce une activité de banque commerciale à service complet. Sa filiale bancaire, First Financial Bank, N.A., fournit des services bancaires commerciaux généraux, qui comprennent l'acceptation et la détention de chèques, d'épargne et de dépôts à terme, l'octroi de prêts, l'offre de guichets automatiques bancaires (GAB), de services de dépôt au volant et de nuit, de coffres-forts, de saisie de dépôts à distance, de services bancaires par Internet, de services bancaires mobiles, de cartes de paiement, de transferts de fonds et d'autres services bancaires commerciaux habituels. Elle propose également des activités de fiducie et de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de sa société fiduciaire, First Financial Trust & Asset Management Company, N.A. Par l'intermédiaire de sa société fiduciaire, elle offre des services de fiducie personnelle, qui comprennent la gestion de patrimoine, l'administration de successions, les fiducies testamentaires, les fiducies révocables et irrévocables, et les comptes d'agence. Son portefeuille de prêts se compose de professionnels, de particuliers et d'autres personnes.

Secteur Banques