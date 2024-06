First Financial Corporation est la société holding de First Financial Bank N.A. (la Banque). Elle offre une variété de services financiers, notamment des prêts commerciaux, hypothécaires et à la consommation, des financements par crédit-bail, des services de comptes fiduciaires et des services aux déposants par l'intermédiaire de sa filiale. Le portefeuille de prêts de la banque comprend des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires immobiliers et des prêts à la consommation. Ses prêts commerciaux sont principalement des prêts destinés à développer une entreprise ou à financer l'achat d'actifs. Ses prêts hypothécaires immobiliers sont garantis par des résidences de 1 à 4 familles, généralement occupées par leur propriétaire, et comprennent des prêts immobiliers résidentiels et des prêts à la construction immobilière résidentielle. Son portefeuille de prêts à la consommation se compose principalement de prêts et de lignes de crédit immobilier (généralement garantis par un privilège subordonné sur une résidence de 1 à 4 familles), de prêts garantis (généralement garantis par des automobiles, des bateaux, des véhicules de loisirs ou des motocyclettes), de prêts garantis par des liquidités ou des certificats de dépôt et de prêts non garantis. La banque possède 70 centres bancaires dans l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky et le Tennessee.

Secteur Banques