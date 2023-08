(Alliance News) - Zenova Group PLC a annoncé une perte réduite pour les six mois au 31 mai, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires et à la diminution des dépenses administratives.

La société londonienne de technologie de sécurité incendie et de gestion de la chaleur a déclaré que la perte avant impôts pour le premier semestre de 2023 a diminué de 32 % pour atteindre 709 000 GBP, contre 1,0 million de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires a bondi de 44 %, passant de 75 000 GBP à 108 000 GBP.

Les dépenses administratives ont diminué de 29 %, passant de 1,1 million de livres sterling à 765 000 livres sterling.

Zenova s'attend à un prochain semestre prometteur, avec des commandes importantes de nouveaux clients clés et une utilisation accrue de la part des clients et distributeurs existants. "L'exécution des contrats nouveaux et existants devrait se traduire par une meilleure performance du chiffre d'affaires et les administrateurs sont convaincus que cela permettra à Zenova d'afficher des résultats plus solides dans un avenir proche", a déclaré la société.

Thomas Melchior, directeur général par intérim, a souligné les progrès réalisés dans le développement de produits clés : "Le groupe est désormais en mesure de passer de la recherche et du développement, des essais et de la certification à l'exploitation des canaux de distribution afin d'accélérer le chiffre d'affaires et les livraisons aux clients. Nous sommes impatients de développer nos activités à l'échelle mondiale au cours de notre prochaine phase de croissance, et nous prévoyons d'annoncer d'autres nouvelles positives dans les mois à venir".

Le mois dernier, Zenova a déclaré avoir reçu une première commande du fournisseur de revêtements en ligne Rawlins Paints Ltd, qu'elle a également nommé sous-distributeur de Zenova.

Les actions de Zenova sont restées stables à 5,50 pence chacune vendredi matin à Londres.

