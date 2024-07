First Foundation Inc. est une société de services financiers qui fournit une plate-forme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et à d'autres organisations. La société et ses filiales offrent des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des services de gestion de patrimoine privé, y compris des services d'investissement, de fiducie, d'assurance et de philanthropie. Sa plateforme complète de services financiers est conçue pour aider chaque client à chaque étape de son parcours financier. Elle opère à travers deux segments : Banque et gestion des investissements et Planification du patrimoine (Gestion du patrimoine). Le secteur bancaire comprend les activités de First Foundation Bank (FFB), First Foundation Insurance Services (FFIS), First Foundation Public Finance (FFPF) et Blue Moon Management LLC. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend les activités de First Foundation Advisors (FFA). Par l'intermédiaire de FFB, elle offre une gamme de produits de prêts, de dépôts, de produits et services de gestion de trésorerie et de services fiduciaires.

Secteur Banques