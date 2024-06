First Guaranty Bancshares, Inc. est la société holding de First Guaranty Bank (la Banque). La banque offre une gamme de services financiers et se concentre sur l'établissement de relations avec les clients et la fourniture d'un service à la clientèle. La banque possède environ 36 succursales en Louisiane, au Texas, au Kentucky et en Virginie-Occidentale. L'activité principale de la Banque consiste à attirer les dépôts du grand public et des municipalités locales dans ses zones de marché, puis à investir ces dépôts. La banque génère également des fonds à partir de ses opérations, d'emprunts, de prêts et d'investissements dans des titres. La Banque répond aux besoins de crédit de sa clientèle, y compris les prêts immobiliers commerciaux, les prêts commerciaux et industriels, les baux commerciaux et autres. La Banque offre une variété de comptes de dépôt aux consommateurs, aux petites entreprises et aux municipalités, y compris des comptes de chèques et d'épargne pour les particuliers et les entreprises, des dépôts à terme et des comptes du marché monétaire. En outre, la Banque offre une gamme de services aux consommateurs.

Secteur Banques