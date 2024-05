First Guaranty Bancshares, Inc. a annonce qu'Alton Lewis quittera son poste de president de First Guaranty Bancshares, Inc. et First Guaranty Bank en mai 2024, apres un mandat dynamique et fructueux. M. Lewis fait partie de la famille First Guaranty depuis plus de trois decennies. Il a commence a sieger au conseil d'administration en 1988 et est devenu president-directeur general en 2009.

Sous sa direction, First Guaranty est passee d'une institution de 931 millions de dollars a ce qu'elle est aujourd'hui, soit 3,6 milliards de dollars. M. Lewis a egalement joue un role determinant dans la coordination de l'introduction en bourse des actions de First Guaranty, en 2015. Parmi ses autres realisations notables, il a dirige avec succes son equipe pendant la pandemie de grippe aviaire, en maintenant des operations coherentes pour toutes les fonctions de la banque.

Ces realisations, ainsi que l'attention qu'il porte a la formation des futurs dirigeants, placent First Guaranty sur la voie d'un succes continu. M. Lewis restera present chez First Guaranty en tant que vice-president du conseil d'administration de la holding et de la banque. Michael Mineer deviendra le prochain president de First Guaranty Bancshares, Inc. et de First Guaranty Bank.

M. Mineer fait deja partie de la famille First Guaranty en tant que president de la region du Moyen-Orient et apporte a son nouveau role plus de 35 ans d'experience dans le secteur bancaire.