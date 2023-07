First Hawaiian, Inc. (FHI) est une société de portefeuille bancaire qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale bancaire détenue à 100 %, First Hawaiian Bank (la Banque). La Banque est engagée dans la fourniture de services bancaires aux consommateurs et aux clients commerciaux, y compris des produits de dépôt, des services de prêt et des services de gestion de patrimoine et de fiducie. Les secteurs de FHI comprennent la banque de détail, la banque commerciale et la trésorerie et autres. Elle propose des produits de dépôt, notamment des comptes de chèques et d'épargne et d'autres types de comptes de dépôt. La Banque propose des services bancaires commerciaux complets aux moyennes et grandes entreprises basées à Hawaii. La Banque offre des prêts commerciaux et industriels, y compris des prêts pour concessionnaires automobiles, des prêts immobiliers commerciaux et des prêts à la construction. Elle propose également des services complets de prêts à la consommation axés sur les prêts immobiliers résidentiels, le financement automobile indirect et d'autres prêts à la consommation aux particuliers et aux petites entreprises par le biais de ses canaux de distribution en succursale, en ligne et mobile.

Secteur Banques