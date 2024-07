First Hawaiian, Inc. est une société holding bancaire. La principale filiale de la société est la First Hawaiian Bank. La société offre une gamme complète de services bancaires aux consommateurs et aux clients commerciaux. Ses secteurs d'activité sont la banque de détail, la banque commerciale et la trésorerie et autres. Le secteur de la banque de détail comprend les produits et services financiers qu'elle fournit aux consommateurs et aux petites entreprises. Les produits de prêt et de location proposés comprennent les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, les prêts et locations automobiles, ainsi que les prêts et locations aux petites entreprises. Les produits de dépôt proposés comprennent les comptes chèques, les comptes d'épargne et les comptes à terme. Le secteur de la banque de détail comprend également les services de gestion de patrimoine. Le segment des services bancaires aux entreprises comprend les produits liés aux services bancaires aux entreprises, les prêts immobiliers résidentiels et commerciaux, le financement des baux commerciaux, les lignes de crédit garanties et non garanties, les prêts automobiles et le financement des concessionnaires automobiles, les produits de dépôt pour les entreprises et les cartes de crédit.