First Horizon Corporation est une société de portefeuille bancaire qui fournit des services financiers diversifiés principalement par le biais de sa principale filiale, First Horizon Bank (la Banque). Les secteurs de la société sont les suivants : Services bancaires régionaux, Services bancaires spécialisés et Siège social. Le secteur des Services bancaires régionaux propose des produits et services financiers, y compris des prêts et des dépôts traditionnels, à des clients particuliers et commerciaux, principalement dans le sud des États-Unis et sur d'autres marchés sélectionnés. Ce segment offre également des services d'investissement, de gestion de patrimoine, de planification financière, de fiducie et de gestion d'actifs aux clients consommateurs. Le segment des services bancaires spécialisés comprend les lignes d'affaires des services bancaires spécialisés, qui incluent les prêts basés sur des actifs, les prêts hypothécaires en entrepôt, l'immobilier commercial, le financement de franchises, les services bancaires correspondants, le financement d'équipement, les prêts hypothécaires et l'assurance titres. Ce segment offre également des solutions de gestion de trésorerie, des syndications de prêts et des services bancaires internationaux.

Secteur Banques