First Horizon Corporation est une société holding bancaire qui fournit des services financiers diversifiés principalement par l'intermédiaire de sa principale filiale, First Horizon Bank (la Banque). La société exerce ses activités dans trois secteurs : Regional Banking, Specialty Banking et Corporate. Les principales lignes d'activité du segment de la banque régionale comprennent la banque commerciale, la banque d'affaires, la banque de consommation, la clientèle privée et la gestion de patrimoine. Ce segment fournit également des services d'investissement, de gestion de patrimoine, de planification financière, de fiducie et de gestion d'actifs pour les clients consommateurs. Les principales lignes d'activité du segment des banques spécialisées comprennent les marchés des capitaux et à revenu fixe, l'immobilier commercial professionnel, les prêts hypothécaires d'entrepôt, les prêts (garantis) basés sur l'actif, le financement des franchises, le financement des équipements, le financement de l'énergie, le financement des soins de santé et le financement des crédits d'impôt. Ce segment propose également des solutions de gestion de trésorerie, des syndications de prêts et des services bancaires internationaux.

