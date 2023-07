First Hydrogen Corp. est une société canadienne axée sur les véhicules à émission zéro, la production et la distribution d'hydrogène vert et les systèmes d'extraction de dioxyde de carbone supercritique. La société est engagée dans la conception et la construction de véhicules commerciaux légers de démonstration (LCV) alimentés par des piles à combustible à hydrogène, en vertu de deux accords avec AVL Powertrain et Ballard Power Systems Inc. Le LCV de la société aura une autonomie d'environ 500 kilomètres. Elle a également lancé sa phase de conception de véhicules sur mesure qui permettra de développer sa flotte de véhicules propriétaires à émission zéro. Elle développe actuellement une capacité de ravitaillement en travaillant avec FEV Consulting GmbH. La société est également engagée dans la recherche d'opportunités dans la production et la distribution d'hydrogène vert au Royaume-Uni et ailleurs. Le partenaire technologique de la société, Ballard Power, est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre et de piles à combustible. Le partenaire de conception de produits de la société, AVL, assure l'intégration des véhicules et les essais de tous les types de systèmes d'entraînement.

Secteur Fabricants de voitures et camions