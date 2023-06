Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - 28 juin 2023) - First Hydrogen Corp. (TSXV: FHYD) (OTC Pink: FHYDF) (FSE: FIT) ("FIRST HYDROGEN" ou la "Compagnie") annonce qu'elle a maintenant finalisé les ententes d'option de terrain avec la Ville de Shawinigan. La haute direction a rencontré le maire de Shawinigan Michel Angers, des représentants de la ville et du gouvernement ainsi que plusieurs partenaires stratégiques tels que le VTÉ, le CÉGEP de Shawinigan, le Centre de Formation Professionnelle, Hydrogène Québec et Investissement Québec afin de partager sa vision de l'hydrogène vert pour l'avenir de la transition énergétique québécoise et nord-américaine.

First Hydrogen prévoit produire jusqu'à 35 MW d'hydrogène vert à l'aide d'une technologie d'électrolyse avancée et de distribuer l'hydrogène dans le corridor Montréal-Québec pour une utilisation par les véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCEV) de First Hydrogen. Les FCEV seront assemblés à Shawinigan pour être distribués dans toute l'Amérique du Nord. L'usine d'assemblage sera conçue pour une production annuelle de 25 000 véhicules par an lorsqu'elle fonctionnera à pleine capacité et représentera une création majeure d'emplois de technologies vertes pour la région.

Le marché mondial des véhicules utilitaires légers devrait atteindre 752 milliards de dollars (États-Unis) d'ici 2030(1), augmentant à un taux de croissance annuel composé de 5,1 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030). First Hydrogen cible le marché des fourgonnettes commerciales et le secteur des véhicules utilitaires légers pour aider les exploitants de flottes à s'éloigner des combustibles fossiles et à investir dans le transport à zéro émission. Alors que les dates cibles pour atteindre zéro émission approchent, l'adoption des véhicules zéro émission devrait s'accélérer. Les incitatifs des gouvernements et de l'industrie stimuleront davantage la croissance du marché qui devrait se développer davantage à mesure que la technologie zéro émission s'améliorera pour être déployée à grande échelle.

À ce jour, les FCEV de First Hydrogen ont accumulé 6 000 kilomètres sur les routes du Royaume-Uni, y compris sur l'autoroute M25 de Londres. L'enregistrement des données prend en charge les simulations d'autonomie des véhicules, qui dépassent une autonomie de 500 km. Le véhicule fonctionne actuellement avec une excellente efficacité, pour les opérations urbaines, extra-urbaines (ce qui inclut la conduite à des vitesses plus élevées) et les autoroutes. La consommation de carburant par les véhicules utilitaires légers de First Hydrogen observés dans de nombreux scénarios de conduite sont inférieurs à 2 kilogrammes aux 100 km, et en conduite principalement urbaine, ils sont de 1,5 kg/100 km.

En plus de s'aligner sur la Stratégie hydrogène vert et bioénergie du gouvernement du Québec, la vision de First Hydrogen présente une forte synergie avec la Zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, Hydrogène Québec et l'Institut de recherche sur l'hydrogène (IRH) de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Balraj Mann, président-directeur général de First Hydrogen, a déclaré : « C'est un grand jour pour First Hydrogen. Shawinigan est bien positionné avec ses ressources d'énergie verte, sa communauté industrielle et son économie énergétique en pleine croissance. Le réseau d'éducation régional bien établi nous permettra de créer aujourd'hui les compétences requises de demain, si essentielles au succès de notre développement commercial. Nous tenons à remercier la Ville de Shawinigan pour son soutien continu à ce projet passionnant. »

Michel Angers Maire de Shawinigan a déclaré : « La Ville est très heureuse de cette nouvelle étape franchie avec First Hydrogen. Son intérêt pour Shawinigan démontre la crédibilité et le rayonnement de notre ville dans le domaine de l'énergie verte et de ses composantes. First Hydrogen ajoutera son expertise à celle de nombreuses entreprises et centres de recherche déjà présents sur le territoire. »





De gauche à droite : Jean-Yves Tremblay - conseiller municipal Shawinigan, François Morin-VP Développement corporatif et affaires First Hydrogen, Jacinthe Campagna - conseillère municipale, Shawinigan, Michel Angers - maire de Shawinigan, Balraj Mann-président, PDG du groupe et administrateur First Hydrogen, Robert Campbell- PDG d'Energy First Hydrogen, Luc Arvisais - Directeur, Développement économique Shawinigan.

À propos de First Hydrogen Corp. (firsthydrogen.com)

First Hydrogen Corp. est une société basée à Vancouver et à Londres au Royaume-Uni qui se concentre sur les véhicules zéro émission, la production et la distribution d'hydrogène vert et les systèmes d'extraction de dioxyde de carbone supercritique. La société conçoit et construit des véhicules utilitaires légers de démonstration (« VUL ») alimentés par des piles à hydrogène dans le cadre de deux ententes avec AVL Powertrain et Ballard Power Systems Inc. Le VUL aura une autonomie de plus de 500 kilomètres. Parallèlement, l'entreprise a lancé sa phase de conception de véhicules sur mesure qui développera sa flotte de véhicules propres à zéro émission. First Hydrogen développe également une capacité de ravitaillement en carburant en collaboration avec FEV Consulting GmbH, le cabinet de conseil automobile du groupe FEV d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. La Société recherche également des opportunités dans la production et la distribution d'hydrogène vert au Royaume-Uni, dans l'UE et en Amérique du Nord.

