Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 18 décembre 2023) - First Hydrogen Corp. (TSXV: FHYD) (OTC Pink: FHYDF) (FSE: FIT) (« FIRST HYDROGEN » ou la « Société »), après des essais concluants sur des véhicules au Royaume-Uni, est heureuse d'annoncer le lancement de son nouveau programme de véhicules à pile à combustible alimentés à l'hydrogène (« FCEV ») en Amérique du Nord. Le programme nord-américain (« NA ») sera parfaitement aligné avec le plan d'expansion de la Société et la maturité de l'écosystème de l'hydrogène au Québec. First Hydrogen a l'intention de développer deux autres FCEV de démonstration pour les présenter à des clients potentiels ayant des flottes en Amérique du Nord. La Société continuera son programme d'essais concluant au Royaume-Uni avec des opérateurs de flottes intéressés.

Les essais de FCEV de First Hydrogen ont démontré que la puissance de l'hydrogène sera essentielle pour répondre à la portée, à la charge de remorquage et aux capacités de recharge rapide critiques nécessaires aux opérateurs de flottes dans des secteurs tels que l'épicerie, la livraison de colis, l'exploitation minière et les services publics qui ne peuvent être atteints par les véhicules électriques à batterie (« BEV »). Au cours de la dernière année, le dévouement de l'équipe d'ingénierie britannique de First Hydrogen au développement du FCEV de la Société a créé un savoir-faire et une expertise de premier plan dans le secteur automobile à hydrogène.

Le programme de démonstrateurs nord-américains constitue la prochaine étape du plan de la Société visant à construire une usine d'assemblage de véhicules et une usine de production d'hydrogène vert à Shawinigan, au Québec. Le modèle « Hydrogène comme service » de la Société fournira aux clients dans le corridor entre les villes de Montréal et de Québec un carburant hydrogène vert et propre, et des véhicules commerciaux zéro émission afin d'accélérer la création de solutions d'écosystèmes à zéro émission. L'objectif de l'usine d'assemblage sera une production annuelle pouvant atteindre 25 000 véhicules pouvant être distribués partout en Amérique du Nord et représentera une contribution significative aux emplois dans le secteur de la technologie verte dans la région.

Le programme de développement nord-américain basé au Québec sera dirigé par Stéphane Gagnon en tant qu'ingénieur principal. M. Gagnon apporte plus de 30 ans d'expérience approfondie à First Hydrogen, précédemment en tant que chef de programme pour le développement de l'Airbus A220 (C-Series) chez Bombardier Aéronautique et en tant qu'ingénieur en chef chez Novabus (une division du groupe Volvo). M. Gagnon travaillera en étroite collaboration avec le responsable de l'automobile, Steve Gill, et son équipe.

François Morin, vice-président du développement - Amérique du Nord, a déclaré : « Il est important pour nous de partager, avec des équipes du Québec, nos connaissances acquises lors du développement des FCEV au Royaume-Uni. Les FCEV bâties au Québec renforcent notre présence dans la chaine de valeur de l'hydrogène en Amérique du Nord et créent de solides assises pour notre projet de production d'hydrogène et d'usine d'assemblage de véhicules à Shawinigan. »

Steve Gill, responsable de l'automobile - First Hydrogen, a commenté : « Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie du nouveau programme nord-américain. L'application de notre technologie de groupe motopropulseur à hydrogène à une plateforme de véhicules nord-américaine exposera la technologie à un nouveau groupe de clients. Il y aura de nouveaux défis, mais je suis confiant dans nos compétences professionnelles et notre détermination à créer des démonstrateurs supplémentaires pour nos FCEV existants. »

Stéphane Gagnon a déclaré : « Rejoindre First Hydrogen est une étape importante dans ma carrière. Je crois vraiment que les FCEV de First Hydrogen peuvent avoir un impact considérable sur la décarbonisation du secteur des transports. En regardant le succès que la Société a atteint au Royaume-Uni avec la technologie de l'hydrogène et l'expérience client, cela me motive vraiment à mettre en œuvre un tel programme en Amérique du Nord. De plus, travailler avec tous les fournisseurs et les organismes de réglementation pour construire les meilleurs démonstrateurs en Amérique du Nord est un accomplissement que je suis impatient de réaliser avec dévouement et fierté. »





À propos de First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. est une entreprise basée à Vancouver, Montréal et à Londres, au Royaume-Uni, axée sur les véhicules zéro émission ainsi que la production et la distribution d'hydrogène vert. La Société a conçu et fabriqué des véhicules utilitaires légers à pile à combustible alimentés à l'hydrogène (« FCEV ») en partenariat avec AVL Powertrain et Ballard Power Systems Inc.

