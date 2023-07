First Internet Bancorp est une société holding financière qui exerce ses principales activités commerciales par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, First Internet Bank of Indiana (la Banque), une banque agréée de l'Indiana. La Banque offre une gamme de produits et de services bancaires aux entreprises, aux petites entreprises, aux consommateurs et aux municipalités. La Banque mène ses opérations de dépôt pour les consommateurs et les petites entreprises principalement par le biais de canaux numériques à l'échelle nationale et n'a pas de succursales traditionnelles. Ses produits de prêts à la consommation sont principalement originés sur une base nationale par le biais de relations avec les concessionnaires et les partenaires de financement. Les produits et services bancaires commerciaux de la Banque sont fournis par le biais d'un modèle bancaire relationnel et comprennent les services bancaires commerciaux et industriels (C&I), la construction et l'immobilier commercial des investisseurs, le financement de baux à locataire unique, le financement public, le financement des soins de santé, les prêts aux petites entreprises, le financement des franchises et les dépôts commerciaux, ainsi que la gestion de la trésorerie.

Secteur Banques