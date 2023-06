First Interstate BancSystem, Inc. : Stephens Inc. favorable sur le dossier

First Interstate BancSystem, Inc. est une société de portefeuille financière et bancaire axée sur les services bancaires communautaires. Par le biais de sa filiale bancaire, First Interstate Bank, la société offre une gamme de produits et de services bancaires, y compris des services bancaires en ligne et mobiles aux particuliers, aux entreprises, aux municipalités et à d'autres entités dans l'ensemble de ses zones de marché. Elle exerce ses activités par le biais du segment des services bancaires communautaires, qui englobe les services bancaires commerciaux et de consommation proposés aux particuliers, aux entreprises, aux municipalités et à d'autres entités. Le segment des services bancaires communautaires englobe les services bancaires commerciaux et de consommation offerts par sa banque : principalement l'acceptation de dépôts, l'octroi de crédit, le montage et la gestion de prêts hypothécaires, et la gestion de patrimoine, qui comprend les services de fiducie, d'avantages sociaux, de gestion des placements, d'assurance, d'agence et de garde aux particuliers, aux entreprises et aux organismes sans but lucratif. Elle offre des possibilités de prêts à des clients qui participent à une variété d'industries.

Secteur Banques