First Investment Company K.S.C.P. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

First Investment Company K.S.C.P. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,477318 million de KWD, contre 0,447608 million de KWD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,47 million de KWD, contre 0,022813 million de KWD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,003295 KWD, contre 0,000051 KWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,003295 KWD, contre 0,000051 KWD l'année précédente. Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,981167 million de KWD, contre 0,887331 million de KWD l'année précédente. Le bénéfice net s'élève à 1,69 million de KWD, contre 0,236048 million de KWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,003796 KWD, contre 0,000529 KWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,003796 KWD, contre 0,000529 KWD l'année précédente.