First Keystone Corporation est une société holding bancaire. La société exploite, par l'intermédiaire de sa filiale, la First Keystone Community Bank (la Banque), dont les lignes d'activité sont la banque commerciale et le service fiduciaire. La Banque est une banque commerciale à service complet qui fournit une gamme de services aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises dans sa zone de marché du nord-est de la Pennsylvanie. Les activités de banque commerciale de la Banque comprennent l'acceptation de dépôts à terme, à vue et d'épargne et l'octroi de prêts garantis et non garantis aux entreprises, à l'immobilier, à l'agriculture et à la consommation. En outre, la banque fournit des services de fiducie et d'agence aux particuliers, aux entreprises et à d'autres, y compris des comptes d'investissement fiduciaires, des services de conseil en investissement, des fonds communs de placement, la planification successorale et la gestion de plans de retraite et de participation aux bénéfices. La zone desservie par la Banque comprend un mélange de communautés rurales, de petites et moyennes villes et d'agglomérations.

Secteur Banques