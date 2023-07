First Majestic Silver Corp. est une société canadienne qui se concentre sur la production d'argent et d'or au Mexique et aux États-Unis. Elle possède et exploite la mine d'argent/d'or San Dimas, la mine d'or Jerritt Canyon, la mine d'argent/d'or Santa Elena et la mine d'argent La Encantada. La propriété San Dimas contient 71 867 hectares (ha) de concessions minières situées dans l'État de Durango, au Mexique. La mine San Dimas se compose de cinq zones de minerai : Central, Sinaloa Graben, Tayoltita, Arana Hanging Wall, et San Antonio West. La mine d'argent/d'or Santa Elena est située à environ 150 km au nord-est de la capitale de l'État, Hermosillo, à Sonora, au Mexique, et comprend des concessions minières qui totalisent 102 244 ha. La mine d'argent La Encantada est située dans le nord du Mexique, à 708 km au nord-est de Torreon, Coahuila et comprend 4 076 ha de droits miniers et 1 343 ha de droits de surface. La propriété aurifère Jerritt Canyon se trouve dans le comté d'Elko, au nord-est du Nevada, et comprend 30 821 ha de concessions minières.

Secteur Métaux et minéraux précieux