First Merchants Corporation est une société holding financière. La société exerce des activités bancaires par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, First Merchants Bank (la Banque). La banque exerce également ses activités sous le nom de First Merchants Private Wealth Advisors (en tant que division de First Merchants Bank). Par l'intermédiaire de la Banque, la société offre une large gamme de services financiers, notamment l'acceptation de dépôts à terme, d'épargne et à vue ; l'octroi de prêts hypothécaires à la consommation, commerciaux, agro-industriels et immobiliers ; la fourniture de services fiduciaires aux particuliers et aux entreprises ; l'offre de services complets de courtage et de gestion de patrimoine privé ; et la fourniture de lettres de crédit, d'accords de mise en pension et d'autres services aux entreprises. La société exerce ses activités par l'intermédiaire d'un segment de banque de proximité. La banque comprend 116 établissements bancaires dans l'Indiana, l'Ohio, le Michigan et l'Illinois. En plus de son réseau de succursales, la société offre à ses clients des canaux de distribution électroniques et mobiles complets.

Secteur Banques