First National Financial Corporation est une société mère basée au Canada de First National Financial LP, qui est un initiateur, un souscripteur et un gestionnaire de prêts hypothécaires résidentiels (unifamiliaux et plurifamiliaux) et commerciaux de premier ordre. La société exerce ses activités dans deux secteurs : le secteur résidentiel et le secteur commercial : Le segment résidentiel et le segment commercial. Le segment résidentiel comprend les prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux. Le segment commercial comprend les prêts hypothécaires résidentiels à logements multiples et les prêts hypothécaires commerciaux. La Société fournit des solutions de financement hypothécaire aux marchés hypothécaires résidentiel et commercial au Canada. Elle fournit des services de souscription et de traitement à deux initiateurs de prêts hypothécaires utilisant le canal de distribution des courtiers hypothécaires. La Société gère la quasi-totalité des prêts hypothécaires générés par ses activités de montage de prêts hypothécaires pour le compte d'un large éventail d'investisseurs institutionnels.

Secteur Services financiers aux entreprises