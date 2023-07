First National Financial Corporation est une société mère canadienne de First National Financial LP, qui est un initiateur, un souscripteur et un gestionnaire de prêts hypothécaires résidentiels (unifamiliaux et multi-unités) et commerciaux de premier ordre. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Résidentiel et Commercial. Le segment résidentiel comprend les prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux. Le segment commercial comprend les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux à logements multiples. La Société fournit des solutions de financement hypothécaire aux marchés hypothécaires résidentiels et commerciaux au Canada. Elle fournit des services de souscription et de traitement d'exécution à deux initiateurs de prêts hypothécaires utilisant le canal de distribution des courtiers en prêts hypothécaires.

Secteur Services financiers aux entreprises