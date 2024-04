First Northern Bank a annoncé la nomination de Brett Hamilton en tant que nouveau vice-président exécutif et directeur du crédit. Le directeur du crédit sortant, Joe Danelson, occupera le poste de vice-président exécutif jusqu'au 5 avril 2024, afin d'assurer une transition en douceur et la continuité des opérations. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire, M. Hamilton apporte sa vaste expérience et son expertise en matière de stratégies de risque de crédit, de gestion de portefeuille et de relations avec les autorités réglementaires.

En tant que directeur du crédit, il supervisera la qualité et la diversité du portefeuille de crédit et sera chargé de veiller au respect des exigences réglementaires et d'optimiser les pratiques de gestion des risques au sein de la Banque. M. Hamilton était dernièrement vice-président principal et administrateur principal du crédit à la Tri-Counties Bank, où il dirigeait une équipe d'analystes du crédit, de souscripteurs commerciaux et d'administrateurs régionaux du crédit. Auparavant, il a travaillé pendant plus de 16 ans au sein de diverses équipes de crédit et de risque chez Rabobank.

Il a fréquenté l'université d'État de Californie à Fresno.