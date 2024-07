First Northern Community Bancorp a annoncé que Sean Quinn a été élu pour un mandat de trois ans en tant que président et Rick Martinez a été élu pour un mandat d'un an en tant que vice-président lors de sa récente réunion d'organisation 2024 du conseil d'administration. Ensemble, Quinn et Martinez apportent à leurs postes de direction plus de 20 ans d'expérience en tant qu'administrateurs de First Northern. Sean P. Quinn a rejoint le conseil d'administration de First Northern en 2016 et siégera également aux comités suivants de la banque : Audit, Rémunération, Prêts, Nominations et gouvernance d'entreprise, et Participation aux bénéfices.

Quinn est l'ancien directeur municipal de la ville de Fairfield, où il a servi de 2007 à 2014 (et en tant que directeur municipal intérimaire en 2019). Avant cela, Quinn était directeur du développement communautaire pour la ville de Fairfield, où il a supervisé la planification, le développement économique, le redéveloppement, l'immobilier, le logement, le financement des entreprises et la planification/examen du développement. Quinn a été propriétaire de sa propre petite entreprise et a travaillé pour une société qui proposait des prêts aux petites entreprises et du développement industriel, commercial et résidentiel.

Il a également travaillé dans le domaine des prévisions économiques. En 2021, il a été président-directeur général par intérim de la Solano Economic Development Corporation. M. Quinn est titulaire d'une licence en économie d'entreprise de l'université de Californie à Santa Barbara et a fait des études supérieures en gestion à l'université d'État de Californie à Chico.

Il est membre fondateur et ancien président de la California Association for Local Economic Development, ancien président du State of California Economic Development Loan Advisory Committee et ancien président du Solano Land Trust. Il est l'ancien président et l'actuel membre du conseil d'administration de Paradise Valley Estates, l'ancien président et l'actuel membre du conseil d'administration de la Fairfield Community Services Foundation et siège au conseil d'administration de North Bay Health Advantage. L'expérience de M. Quinn en tant que directeur municipal et sa participation aux conseils d'administration d'entreprises privées et publiques lui ont permis d'acquérir de vastes connaissances financières et de l'expérience dans le domaine du logement et du développement immobilier, du développement économique et de la gestion des risques.

Richard M. Martinez a rejoint le conseil d'administration de First Northern en 2011 et a récemment occupé le poste de président du conseil d'administration de 2018 à 2022. M. Martinez est membre des comités suivants de la banque : Rémunération, Prêts, Nominations et Gouvernance d'entreprise. M. Martinez est partenaire de Triad Farms, une exploitation agricole diversifiée qui exploite des propriétés dans les comtés de Solano et de Yolo.

Il est responsable de la gestion financière des exploitations agricoles depuis plus de 30 ans. De 1981 à 1985, Martinez a été employé par le Yolo County Flood Control and Water Conservation District dans le comté de Yolo et a occupé le poste de directeur de division pour les opérations d'irrigation et de contrôle des inondations. M. Martinez est titulaire d'une licence en agriculture de l'université d'État de Californie, à Chico.

Il a été pendant 20 ans directeur du Dixon Resource Conservation District et président de la Dixon Joint Powers Authority pour le drainage régional. Martinez reste actif dans de nombreuses associations et comités consultatifs liés à l'agriculture et aux ressources naturelles. Son expérience de la gestion des secteurs privé et public dans la région lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie de la communauté agricole locale.