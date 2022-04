Fintech Voyager lève 210 millions de dollars pour devenir la deuxième "licorne" philippine.

Voyager, qui sert 47 millions de personnes par le biais de ses plates-formes consommateurs qui comprennent des portefeuilles électroniques et des paiements numériques, a déclaré que le nouveau capital financera son entreprise de banque numérique et d'autres services comme les cryptomonnaies et les micro-investissements.

SIG Venture Capital, la branche asiatique de capital-risque de SIG, l'investisseur mondial EDBI, basé à Singapour, et la holding d'investissement First Pacific Company Ltd, ont participé au tour de financement en tant que nouveaux investisseurs, a déclaré Voyager.

Les actionnaires existants de Voyager comme PLDT, la société de capital-investissement KKR & Co Inc, la société chinoise Tencent Holdings Ltd et International Finance Corp (IFC) ont également participé à l'injection de capital.

Le dernier financement a augmenté l'évaluation de Voyager à 1,4 milliard de dollars, a-t-il déclaré. En juin, Voyager a levé 167 millions de dollars pour son programme d'expansion, en faisant entrer une unité de l'IFC du Groupe de la Banque mondiale comme nouvel investisseur.

Le rival de Voyager, Mynt, est la seule autre licorne philippine, ou les startups qui ont atteint une évaluation d'au moins 1 milliard de dollars. Mynt est en partie détenue par Globe Telecom, Bow Wave et Ant Financial, la branche de technologie financière d'Alibaba.

Les Philippines font partie des marchés fintech à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, l'adoption des services numériques ayant bondi pendant la pandémie. Son économie Internet a augmenté de 93 % pour atteindre 17 milliards de dollars en 2021, et devrait atteindre 40 milliards de dollars d'ici 2025, selon un rapport de Google, Temasek et Bain & Co.