First Pacific Co Ltd est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits alimentaires de consommation. Avec ses filiales, la société exerce ses activités en Asie-Pacifique par le biais de quatre segments. Le segment des produits alimentaires de consommation est impliqué dans la production et la vente de produits alimentaires de consommation par le biais de PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood). Le secteur des télécommunications fournit des services de télécommunications par l'intermédiaire de PLDT Inc. Le secteur des infrastructures est impliqué dans la gestion des investissements en infrastructures par l'intermédiaire de Metro Pacific Investments Corporation (MPIC). Il est engagé dans la fourniture d'électricité et d'eau, l'exploitation de routes à péage, de groupes hospitaliers, de chemins de fer et de centrales électriques. Le secteur des ressources naturelles est impliqué dans l'extraction de métaux et la production d'or, de cuivre et d'argent par le biais de Philex Mining Corporation (Philex). En outre, il est également engagé dans des activités intégrées de sucre et d'éthanol.

Secteur Transformation des aliments