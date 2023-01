Les actions de Metro Pacific aux Philippines poursuivent leur progression en raison des spéculations sur l'accord.

Les actions de Metro Pacific ont augmenté de 5 % dans les premiers échanges pour atteindre leur plus haut niveau en près de 14 mois, prolongeant une hausse de 7,8 % mardi.

La hausse des actions est intervenue après des spéculations sur l'entrée potentielle d'un investisseur étranger ou sur un projet de privatisation du groupe, a déclaré April Lee-Tan, responsable de la recherche de la société de courtage en ligne COL Financial à Manille. "Après tout, l'action est super bon marché".

Le site web philippin Bilyonaryo a rapporté mardi que le japonais Mitsui était intéressé par l'achat d'une participation allant jusqu'à 20 % dans Metro Pacific.

"Nous rencontrons de nombreux investisseurs intéressés par notre portefeuille actuel compte tenu de notre performance forte et stable", a déclaré Metro Pacific dans une déclaration à Reuters. "Mais nous n'avons conclu aucun accord définitif avec qui que ce soit".

Metro Pacific, qui a des intérêts dans l'électricité, l'eau, les hôpitaux et les routes à péage, est une unité de First Pacific Co Ltd, qui appartient au magnat indonésien Anthoni Salim.

Un porte-parole de Mitsui & Co à Tokyo a refusé de commenter l'accord rapporté.

"Nous sommes au courant du rapport, mais nous nous refusons à tout commentaire", a-t-il déclaré.