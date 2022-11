Bernard Lapointe, fondateur et ex-dirigeant d'Arianne Phosphate, rejoint le comité consultatif de First Phosphate

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 2 novembre 2022) - First Phosphate Corp. (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Bernard Lapointe au sein du comité consultatif de la Société.

Bernard Lapointe a fondé Arianne Phosphate Inc. (TSXV : DAN) en 1997 et en a été le président jusqu'en 2013. Bernard détient un PhD en ressources minérales de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Avant Arianne Phosphate il a été le directeur du Fonds Minier du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec. Il siège présentement sur les conseils d'administration de plusieurs compagnies publiques dans le secteur des ressources et des engrais.

« Les dizaines d'années passées par Bernard Lapointe à développer le projet Arianne Phosphate lui confèrent une expérience incommensurable qui sera mise à la disposition de First Phosphate pour établir nos meilleures pratiques en matière d'opérations internes et de gestion de l'environnement » a déclaré John Passalacqua, directeur général de First Phosphate. « Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Bernard dans le cadre du déploiement de la stratégie d'intégration en six phases de First Phosphate au sein du secteur nord-américain et mondial des batteries LFP. »

First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims qu'elle développe activement dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada. Les propriétés de First Phosphate sont constituées d'une formation de roche ignée anorthosite rare qui produit généralement un concentré de phosphate de grande pureté, dépourvu de métaux lourds délétères.

« Je suis très enthousiasmé par le plan de développement de First Phosphate et son engagement à produire du phosphate de qualité « batterie » grâce à des méthodes de traitement propres et respectueuses de l'environnement, pour un approvisionnement constant et éthique ici même au Québec » a déclaré M. Lapointe. « Je me réjouis d'apporter mon savoir-faire dans l'industrie du phosphate à First Phosphate et de soutenir le développement des meilleures pratiques de l'entreprise grâce à l'expérience que j'ai acquise pendant mes années chez Arianne Phosphate. »

La propriété phare de First Phosphate, Lac à l'Orignal, est située à environ 110 km au nord de la ville de Saguenay, la sixième plus grande ville du Québec, qui offre des vols quotidiens vers Montréal, une main-d'œuvre industrielle qualifiée, une solide infrastructure locale et qui se trouve à 30 km du port en eau profonde de Saguenay.

La propriété Bégin-Lamarche de First Phosphate est située à environ 90 km du port en eau profonde de Saguenay. La Société a récemment signé un protocole d'accord (« MOU ») avec le port de Saguenay afin d'assurer un accès en eau profonde pour les marchés mondiaux et d'obtenir une place notable au sein du développement portuaire industriel.

First Phosphate a obtenu les permis de forage pour ses propriétés Lac à l'Orignal et Bégin-Lamarche, une étape importante du plan de développement en six phases de First Phosphate pour l'industrie nord-américaine des batteries lithium-fer-phosphate, et devrait annoncer les résultats de son rapport technique 43-101 pour le Lac à l'Orignal cet automne.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société d'exploration et de développement minier entièrement dédiée à l'extraction de titane et au raffinage de phosphate de pointe pour l'industrie des batteries lithium-fer-phosphate (batteries LFP). First Phosphate s'engage à produire à un niveau de pureté élevé, à une échelle de qualité ESG et avec une faible empreinte carbone anticipée. First Phosphate prévoit s'intégrer directement dans les fonctions de recherche et développement (R&D) et des chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP nord-américains qui ont besoin de phosphate de qualité « batterie » provenant d'une source d'approvisionnement constante et sûre. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims qu'elle développe activement dans la région du Saguenay, Qc (Canada). Les propriétés de First Phosphate sont constituées d'une formation de roche ignée anorthosite rare qui produit généralement un concentré d'oxyde de titane et de phosphate de grande pureté, dépourvu de métaux lourds délétères.

