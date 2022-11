Le directeur général de First Phosphate s'adressera au Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 21 novembre 2022) - First Phosphate Corp. (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que son directeur général, John Passalacqua s'adressera au Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 1er décembre 2022 à Jonquière, Québec. Le vice-président d'affaires corporatives, David Dufour, sera co-présentateur et répondra aux questions.

Date : Le 1er décembre 2022

Heure : 8h00 à 9h30

Lieu : Hôtel Delta Saguenay, 2675 Boulevard Du Royaume, Jonquière, Québec G7S 5B8

Inscription : https://ccisf.ca/evenements/la-filiere-phosphate-au-slsj-une-voie-avenir-pour-le-developpement-de-la-batterie-electrique

Point de presse après l'évènement : 9h30

« L'industrie nord-américaine des batteries lithium fer phosphate (LFP) a besoin d'une production nationale de phosphate, propre, traçable, éthique, constante, sûre, de haute qualité, d'échelle ESG, à faible empreinte de carbone et conforme avec les directives de l'Inflation Reduction Act (IRA) aux Etats-Unis. C'est précisément ce que First Phosphate est en train de développer avec ses propriétés du Saguenay-Lac-Saint-Jean » a déclaré John Passalacqua, directeur général de First Phosphate. « Nous avons hâte de collaborer avec les communautés locales pour soutenir l'économie locale, stimuler les investissements, créer des opportunités d'emploi et pourque le Royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean prenne sa propre place déterminante, bien mérité au sein de l'industrie globale du phosphate et au sein de l'industrie nord-américaine des véhicules électriques. »

La propriété phare de First Phosphate, Lac à l'Orignal, est située à environ 110 km au nord de la ville de Saguenay, la sixième plus grande ville du Québec, qui offre des vols quotidiens vers Montréal, une main-d'œuvre industrielle qualifiée, une solide infrastructure locale et qui se trouve à 30 km du port en eau profonde de Saguenay.

La propriété Bégin-Lamarche de First Phosphate est située à environ 90 km du port en eau profonde de Saguenay. La Société a récemment signé un protocole d'accord (« MOU ») avec le port de Saguenay afin d'assurer un accès en eau profonde pour les marchés mondiaux et d'obtenir une place notable au sein du développement portuaire industriel.

First Phosphate a obtenu les permis de forage pour ses propriétés Lac à l'Orignal et Bégin-Lamarche, et a annoncé les résultats de l'estimation des ressources minérales et des essais de traitement du minerai pour son projet du Lac à l'Orignal, deux étapes importantes du plan de développement en six phases de First Phosphate pour l'industrie nord-américaine des batteries lithium-fer-phosphate.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société d'exploration et de développement minier entièrement dédiée à l'extraction et au raffinage de phosphate de pointe pour l'industrie des batteries lithium-fer-phosphate (batteries LFP). First Phosphate s'engage à produire à un niveau de pureté élevé, à une échelle de qualité ESG et avec une faible empreinte carbone anticipée. First Phosphate prévoit s'intégrer directement dans les fonctions de recherche et développement (R&D) et des chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP nord-américains qui ont besoin de phosphate de qualité « batterie » provenant d'une source d'approvisionnement constante et sûre. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims qu'elle développe activement dans la région du Saguenay, Qc (Canada). Les propriétés de First Phosphate sont constituées d'une formation de roche ignée anorthosite rare qui produit généralement un concentré de phosphate de grande pureté, dépourvu de métaux lourds nuisibles.

À propos du Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean est une table de concertation créée dans le but d'optimiser les ressources régionales des Chambres de commerces et d'industrie afin de travailler sur certains dossiers régionaux. Il est composé des responsables des cinq Chambres de la région représentant ainsi plus de 2 000 entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean œuvrant dans tous types de commerces et d'industries.

