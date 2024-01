First Phosphate, American Battery Factory et Integrals Power signent un protocole d'accord pour produire du matériau actif de cathode au lithium fer phosphate et des cellules de batterie LFP en Amériq

First Phosphate Corp. / Mot-clé(s) : Contrat

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 25 janvier 2024) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ) est heureux d'annoncer qu'il a conclu un accord multipartite avec American Battery Factory Inc. (« ABF ») de l'Utah, aux États-Unis, et Integrals Power Limited (« IPL ») de Milton Keynes, au Royaume-Uni, pour produire du matériau actif de cathode (« CAM ») au phosphate de fer et des cellules de batterie au phosphate de fer et de lithium (« LFP ») en Amérique du Nord.

L'initiative (« Projet LFP Amérique ») vise à soutenir le besoin éventuel d'ABF de jusqu'à 40 000 tonnes de matériau actif de cathode LFP entièrement localisé annuellement pour la production de cellules de batterie LFP en Amérique du Nord d'ici 2028. Le Projet LFP Amérique vise à localiser progressivement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de production de matériau actif de cathode LFP, de cellules de batterie LFP et de dispositifs de stockage pour le secteur du stockage de batterie en Amérique du Nord.

Interview préenregistrée sur l'initiative : https://www.youtube.com/watch?v=S-8HBv3OjLI

Les arrangements mutuellement bénéfiques suivants ont été convenus entre les parties :

Le Projet LFP Amérique sera réalisé par First Phosphate, ABF et IPL et invitera d'autres fournisseurs à rejoindre le groupe de projet pour soutenir cette initiative.



First Phosphate, ABF et IPL coopéreront à la création d'un essai pilote de matériau actif de cathode LFP destiné à être utilisé dans les cellules de batterie LFP d'ABF en utilisant la technologie IPL et les matières premières fournies par First Phosphate.



Après la réalisation réussie de l'essai pilote du Projet LFP Amérique, les trois parties travailleront ensemble pour construire une usine d'approvisionnement nord-américaine afin de fournir du matériau actif de cathode LFP à ABF.



Des installations intégrées passant des matières premières à la production finale de cellules de batterie LFP et de dispositifs de stockage LFP, nécessitant une intégration plus étroite entre les parties actuelles et d'autres parties tierces potentielles, pourraient également être envisagées et feront partie des discussions avancées entre les parties.



ABF prévoit une demande annuelle soutenue de matériau actif de cathode LFP à partir de 2026, atteignant 40 000 tonnes (20 GWh) d'ici 2028, dans sa première usine de fabrication de batteries LFP prévue à Tucson, en Arizona. ABF a l'intention de construire plusieurs autres usines de fabrication de batteries LFP à travers l'Amérique du Nord, chacune nécessitant une quantité similaire de matériau actif de cathode LFP.



First Phosphate, ABF et IPL débuteront un processus d'homologation où les matières premières de source brute de First Phosphate et le matériau actif de cathode LFP produit par le Projet LFP Amérique seront intégrés directement dans les cellules de batterie ABF et testés dans les produits de stockage de batterie pour les utilisateurs finaux d'ABF.

« Nous sommes ravis de faire partie du Projet LFP Amérique », déclare le président d'ABF, le Major Général (Retraité de l'Armée américaine) John S. Kem. « Pour permettre notre avenir énergétique, nous avons besoin de relations stratégiques comme celle-ci, qui s'engagent à utiliser des techniques innovantes et des matériaux locaux, liés à des pratiques environnementales durables. Le Projet LFP Amérique fait exactement cela. »

« Il s'agit d'une collaboration synergique qui permettra le développement accéléré de la technologie verte LFP contribuant aux objectifs de neutralité carbone », déclare Behnam Hormozi, PDG de IPL.

« Le Projet LFP Amérique est un exemple de fournisseurs de toute la chaîne d'approvisionnement qui se réunissent pour construire le secteur des batteries LFP en Amérique du Nord », déclare John Passalacqua, DG de First Phosphate. « Nous devons aller des matières premières jusqu'au produit fini de la batterie si nous voulons développer l'indépendance de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. »

First Phosphate a accès à une roche propre de phosphate anorthosite ignée au Québec, Canada, qu'il compte transformer en une grande quantité d'acide phosphorique purifié de qualité batterie pour soutenir le Projet LFP Amérique.

À propos d'American Battery Factory Inc.

American Battery Factory Inc., fabricant de cellules de batterie au phosphate de fer et de lithium (LFP), développe le premier réseau de giga-usines de cellules LFP sécuritaires aux États-Unis. La société s'engage à rendre l'indépendance énergétique et l'énergie renouvelable une réalité pour les États-Unis en créant une chaîne d'approvisionnement nationale de batteries. En plus de créer des emplois de fabrication nationaux, ABF jouera un rôle crucial dans la réalisation des initiatives gouvernementales fédérales et étatiques américaines en matière de changement climatique et des exigences de sécurité nationale « Fabriqué aux États-Unis ». veuillez consulter www.americanbatteryfactory.com.

À propos de Integrals Power Limited

IPL est une entreprise de nanomatériaux de batterie de nouvelle génération engagée dans la recherche, le développement et la commercialisation accélérés de batteries de pointe. L'équipe d'entrepreneurs, de scientifiques et d'ingénieurs a mené une vérification et validation complètes du marché pour élaborer sa stratégie de développement de matériaux de batterie de pointe économiquement viables. Cette recherche de marché approfondie a permis le développement accéléré et la production de matériaux de cathode de batterie brevetés de haute performance, rentables et évolutifs pour le LFP. Les derniers résultats de développement de matériaux de batterie d'IPL permettent la fabrication de cellules économiques offrant des performances supérieures par rapport aux alternatives conventionnelles. veuillez consulter https://integralspower.co.uk.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la purification de phosphate de pointe pour la production de matériau actif de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (« batteries LFP »). First Phosphate s'engage à produire un matériau de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP qui recherchent le matériau actif de cathode, de qualité « batterie », provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims libres de redevances et à l'échelle régionale qu'elle développe activement au Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de roches ignées anorthosites rares qui génèrent généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu de hautes concentrations d'éléments dommageables.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jérôme Cliche, V.P., Développement commercial

jerome@firstphosphate.com

Tel: +1 (514) 815-8799

Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com

Relations avec les médias : media@firstphosphate.com

Site Web : www.FirstPhosphate.com

Informations prospectives et mises en garde

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute déclaration qui ne constitue pas une déclaration de fait historique dans ce communiqué de presse peut être considérée comme une déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « peut », « devrait », « anticiper », « s'attendre », « potentiel », « croire », « avoir l'intention » ou la négation de ces termes et des expressions similaires. Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations relatives : au projet de développement des revendications foncières de la Société dans la région du Saguenay ; à l'engagement de la Société à produire des matériaux de phosphate de haute pureté avec une empreinte carbone faible ; aux plans de la Société pour s'intégrer directement aux activités de certains grands producteurs nord-américains de batteries LFP ; aux objectifs déclarés, avantages et termes du protocole d'accord, y compris les chiffres de production, les valeurs monétaires et les arrangements qui y sont mentionnés ; aux déclarations concernant les avantages du partenariat de la Société avec ABF et IPL et à la capacité d'ABF et IPL de concrétiser leurs initiatives opérationnelles et stratégiques ; et aux plans, objectifs et échéanciers de la Société à cet égard en ce qui concerne le protocole d'accord.

Les informations prospectives dans ce communiqué de presse sont basées sur certaines hypothèses et événements futurs attendus, à savoir : la capacité de la Société à développer ses revendications foncières dans la région du Saguenay ; la capacité de la Société à produire du phosphate de haute pureté avec une empreinte carbone faible ; la capacité de la Société à s'intégrer directement aux activités de certains grands producteurs nord-américains de batteries LFP ; la capacité de la Société à réaliser les objectifs, avantages et termes déclarés du protocole d'accord, y compris les chiffres de production, les valeurs monétaires et les arrangements qui y sont mentionnés, la capacité de la Société à réaliser les avantages du partenariat de la Société avec ABF et IPL ; la capacité d'ABF et IPL à concrétiser leurs initiatives opérationnelles et stratégiques ; et la capacité de la Société à mettre en œuvre ses plans, objectifs et échéanciers à cet égard en ce qui concerne le protocole d'accord.

Ces déclarations comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réelles différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles déclarations, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la Société à développer ses revendications foncières dans la région du Saguenay ; l'incapacité de la Société à produire des matériaux de phosphate de haute pureté avec une empreinte carbone faible ; l'incapacité de la Société à s'intégrer directement aux activités de certains grands producteurs nord-américains de batteries LFP ; l'incapacité de la Société à réaliser les objectifs, avantages et termes déclarés du protocole d'accord, y compris les chiffres de production, les valeurs monétaires et les arrangements qui y sont mentionnés, l'incapacité de la Société à réaliser les avantages du partenariat de la Société avec ABF et IPL ou l'incapacité d'ABF et IPL à concrétiser leurs initiatives opérationnelles et stratégiques ; et l'incapacité de la Société à mettre en œuvre ses plans, objectifs et échéanciers à cet égard en ce qui concerne le protocole d'accord.

Les lecteurs sont avertis que la liste précédente n'est pas exhaustive. Les lecteurs sont également avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, car il ne peut être assuré que les plans, intentions ou attentes sur lesquels elles reposent se réaliseront. Ces informations, bien que considérées comme raisonnables par la direction au moment de leur préparation, peuvent s'avérer incorrectes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde et reflètent les attentes de la Société à la date de ce document, et sont sujettes à modification par la suite. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'estimations ou d'opinions, d'événements futurs ou de résultats réels ou autrement, sauf si cela est requis par les lois applicables

