First Phosphate Corp. est une société de développement minier basée au Canada. La société se consacre à l'extraction et à la purification du phosphate pour la production de matériaux actifs de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (LFP). Elle détient plus de 1 500 kilomètres carrés de titres fonciers dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean au Québec, Canada. Ses propriétés consistent en une roche phosphatée ignée anorthosite rare qui produit généralement du phosphate de grande pureté dépourvu de concentrations élevées d'éléments nocifs. Ses actifs comprennent le lac à l'Orignal, Mirepoix, la propriété phare de la trilogie Vanel, l'ensemble des terres Bluesky et l'ensemble des terres du lac Orignal et de ses environs. La propriété phare de la société est située à environ 125 kilomètres au nord de Saguenay. Elle se concentre entièrement sur l'intégration de son phosphate directement dans la chaîne d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries et de véhicules électriques en Amérique du Nord.

Secteur Exploitations minières et métallurgie