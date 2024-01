Communiqué officiel de FIRST PHOSPHATE CORP.

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 23 janvier 2024) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec (« MRNF »), Mme Maïté Blanchette Vézina, vient de dévoiler aujourd'hui le Plan d'action 2023-2025 pour la mise en œuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (« PQVMCS »).

La ministre profite par ailleurs du dévoilement du Plan d'action 2023-2025 pour annoncer la mise à jour de la liste des minéraux critiques et stratégiques (« MCS ») du Québec pour inclure l'apatite (phosphate).

Le Québec rejoint la province de l'Ontario, l'Union européenne et la Corée du Sud en tant que juridictions qui reconnaissent le phosphate comme un minéral critique et stratégique.

Une décision des gouvernements du Canada et des États-Unis sur le statut du phosphate en tant que minéral critique et stratégique est attendue en 2024 ou après. Selon Argus Phosphate Rock Analytics (T2 2023), la production actuelle de phosphate en Amérique du Nord devrait diminuer de 61 % d'ici 2037.

En outre, la production nord-américaine de phosphate est actuellement axée sur l'alimentation et les engrais et n'a pas encore connu la demande que devrait créer la production de batteries lithium fer phosphate (« LFP »). La production de batteries LFP nécessite de grandes quantités d'acide phosphorique purifié (« PPA ») de haute pureté.

First Phosphate a été activement impliquée dans le développement de ressources de phosphate de roche ignée du Québec et applaudit la reconnaissance par le Québec de l'énorme opportunité que représentent ses ressources locales en phosphate pour les besoins d'électrification de l'Amérique du Nord.

First Phosphate pense que la roche phosphatée anorthosite ignée du Québec est une source inexploitée de phosphate de haute pureté qui puisse potentiellement être extraite et transformée en grandes quantités de PPA pour aider à répondre aux besoins de l'Amérique du Nord en matière de batteries LFP. L'objectif de la Société est de développer une vallée de batteries LFP dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean au Québec, qui pourra répondre à la forte demande future de matériaux actifs de cathode (« CAM ») de batteries LFP à travers l'Amérique du Nord.

Les études de recherche sur l'anorthosite ignée du Québec peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://firstphosphate.com/fr/phosphate-industry/quebecanorthosite

Des détails sur l'usine pilote de First Phosphate pour la purification de l'anorthosite ignée du Québec sont disponibles à l'adresse suivante : https://firstphosphate.com/fr/projects/pilot-plant

Des détails sur les actifs de First Phosphate dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec, sont disponibles à l'adresse suivante : https://firstphosphate.com/fr/projects/prized-assets

Les détails de la stratégie de First Phosphate pour la création d'une chaîne d'approvisionnement en batteries LFP entièrement intégrée en Amérique du Nord, basée sur l'établissement d'une vallée de batteries LFP dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean au Québec, se trouvent à l'adresse suivante : https://firstphosphate.com/fr/lfp-battery-strategy

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la purification de phosphate de pointe pour la production de matériau actif de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (« batteries LFP »). First Phosphate s'engage à produire un matériau de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP qui recherchent le matériau actif de cathode, de qualité « batterie », provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims libres de redevances et à l'échelle régionale qu'elle développe activement au Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de roches ignées anorthosites rares qui génèrent généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu de hautes concentrations d'éléments dommageables.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jérôme Cliche, V.P., Développement commercial

jerome@firstphosphate.com

Tel: +1 (514) 815-8799

Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com

Relations avec les médias : media@firstphosphate.com

Site Web : www.FirstPhosphate.com

Suivez First Phosphate sur les médias sociaux :

Twitter : https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

-30-

Informations prospectives et mises en garde

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse qui n'est pas une déclaration de fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que "peut", "devrait", "anticiper", "s'attendre à", "potentiel", "croire", "avoir l'intention" ou la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations relatives à : la demande prévue pour les batteries LFP, la capacité de la Société d'extraire et de commercialiser le phosphate au Québec, la conviction de la Société que la roche ignée anorthosite phosphatée du Québec est une source inexploitée de phosphate de haute pureté qui peut potentiellement être extraite et transformée en grandes quantités d'acide phosphorique purifié (PPA) pour répondre aux besoins de l'Amérique du Nord pour la production de matière active de cathode LFP afin d'atteindre les objectifs d'électrification, et la capacité de réaliser une vallée dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur certaines hypothèses et événements futurs attendus, à savoir : la capacité de la Société à s'intégrer directement dans les fonctions de certains producteurs nord-américains majeurs de batteries LFP ; la capacité de la Société à développer ses revendications territoriales dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec ; la capacité de la Société à réaliser ses plans pour le développement d'une entreprise de fabrication de batteries LFP CAM en Amérique du Nord ; et la capacité de la Société à réaliser les accords potentiels avec des entités gouvernementales et autres, le développement potentiel de partenariats, de relations et de clients, ainsi que les avantages qui en découlent.

Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la Société à s'intégrer directement dans les fonctions de certains grands producteurs nord-américains de batteries LFP ; l'incapacité de la Société à développer ses revendications territoriales dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec ; l'incapacité de la Société à réaliser ses plans de développement d'une entreprise de fabrication de batteries LFP CAM en Amérique du Nord ; et l'incapacité de la Société à réaliser les accords potentiels avec des entités gouvernementales et autres, le développement potentiel de partenariats, de relations et de clients, ainsi que les avantages déclarés de ces accords.

Les lecteurs sont avertis que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Le lecteur est également invité à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, car rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels elles reposent se concrétiseront. Ces informations, bien que considérées comme raisonnables par la direction au moment de leur préparation, peuvent s'avérer incorrectes et les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde et reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et sont susceptibles de changer par la suite. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, estimations ou opinions, d'événements ou de résultats futurs ou autres, ou à expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces informations prévisionnelles, sauf si la loi en vigueur l'exige.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/195396