Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 14 mai 2024) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats de 29 autres forages sur son projet Bégin-Lamarche situé au Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada. Le programme de forage de 25 929 m de la société a été achevé avant l'échéance le 29 avril 2024. À ce jour, 4 557 analyses ont été reçues, représentant 16 468 m de forage. 1 775 analyses supplémentaires devraient être livrées d'ici la fin mai.

Faits saillants :

• Zone de la Montagne de Phosphate :

Le forage BL-24-67 a intersecté 11,85% de P 2 O 5 (phosphate) sur 84,0 m à partir d'une profondeur de surface de 3,0 m. Le forage dans la zone de la montagne de phosphate a révélé une épaisse couche de 90 m de roche nelsonitique porteuse de phosphate affleurant à la surface avec de nombreux autres interconnexions à haute teneur dépassant 10% de P 2 O 5 .

O (phosphate) sur 84,0 m à partir d'une profondeur de surface de 3,0 m. Le forage dans la zone de la montagne de phosphate a révélé une épaisse couche de 90 m de roche nelsonitique porteuse de phosphate affleurant à la surface avec de nombreux autres interconnexions à haute teneur dépassant 10% de P O . Le forage BL-24-82 a retourné une sous-intersection de 20,51% de P 2 O 5 sur 9,75 m dans une intersection de phosphate de 77,7 m à 11,07% de P 2 O 5 . Cette sous-section contient également une veine d'apatite massive de 2,1 m qui a retourné 30,73% de P 2 O 5 .

• Zone Sud :

Le forage BL-24-60 a intersecté 5,21% de P 2 O 5 sur 194,0 m à partir d'une profondeur de surface de 4,0 m et le forage BL-24-83 a intersecté 5,81% de P 2 O 5 sur 216,1 m à partir de la surface.

O sur 194,0 m à partir d'une profondeur de surface de 4,0 m et le forage BL-24-83 a intersecté 5,81% de P O sur 216,1 m à partir de la surface. Le forage a révélé de nombreuses couches de phosphate de plus de 10% de P 2 O 5 à la base de la principale couche phosphatée.

O à la base de la principale couche phosphatée. Le forage BL-24-84 a intersecté 8,41% de P 2 O 5 sur 77,1 m à partir de 6,0 m. Les résultats démontrent que des couches de phosphate à haute teneur se trouvent également dans la zone sud.

« Nous sommes satisfaits des résultats continus à haute teneur en phosphate rencontrés sur la zone de 3 km de notre projet Bégin-Lamarche », a déclaré John Passalacqua, PDG de First Phosphate. « Le programme de forage est maintenant terminé et nous commençons les préparatifs pour une estimation des ressources conforme à la norme 43-101, suivie immédiatement par une évaluation économique préliminaire (ÉÉP) ».

Zone Montagne

Un total de 23 forages a été réalisé à ce jour dans la Zone Montagne, tandis que les résultats de 14 forages ont été reçus jusqu'à maintenant. Les données reçues de ces 14 forages montrent des teneurs de plus de 10% de P 2 O 5 sur des largeurs allant de 7 m à 92 m. La Zone Montagne a été forée sur une longueur totale de 250 m à ce jour. Cette zone commence à fusionner (depuis le sud-est) avec la Zone Nord où existe une enveloppe minéralisée de phosphate épaisse de 500 m, qui a délimité jusqu'à 5 couches individuelles allant de 60 m à 100 m d'épaisseur à partir de la surface et se poursuivant jusqu'à une profondeur de 300 m. La longueur totale de la Zone Montagne et de la Zone Nord est d'environ 600 m.

Le forage BL-24-67 a intersecté 11,85% de P 2 O 5 (phosphate) sur 84,0 m à partir d'une profondeur de surface de 3.0 m. Le forage dans la Zone Montagne de Phosphate a révélé une épaisse couche de 90 m de roche nelsonitique porteuse de phosphate affleurant à la surface avec de nombreux autres intersections à haute teneur dépassant 10% de P 2 O 5 . Le forage BL-24-82 a retourné une sous-intersection de 20,51% de P 2 O 5 sur 9,75 m dans une intersection de phosphate de 77,7 m à 11,07% de P 2 O 5 . Cette sous-section contient une veine d'apatite massive de 2,1 m qui a retourné 30,73% de P 2 O 5 . (Voir Tableau 1).

Tableau 1 - Résultats des forages sur la Zone Montagne de Phosphate

Sondage De (m) À (m) Longueur1 (m) P 2 O 5 (%) TiO 2 (%) Fe 2 O 3 T (%) BL-24-59 6,55 59,4 52,85 12,44 5,65 33,60 BL-24-59 71,0 88,0 17,0 10,68 4,58 23,33 BL-24-59 123,0 145,0 22,0 11,61 2,52 20,20 incluant 132,0 145,0 13,0 16,45 2,56 21,18 BL-24-59 150,35 166,4 16,05 7,98 1,13 11,13 BL-24-62 3,8 48,0 44,2 11,37 4,65 22,77 BL-24-62 69,0 144,65 75,65 9,97 3,66 20,71 incluant 69,0 128,3 59,3 11,04 4,30 23,55 BL-24-62 156,0 160,0 4,0 14,40 4,90 26,34 BL-24-64 3,0 42,0 39,0 9,06 4,11 25,45 incluant 3,0 26,0 23,0 12,04 5,40 34,63 BL-24-64 75,0 126,5 51,5 7,20 2,64 16,44 incluant 102,0 120,9 18,9 10,67 4,13 20,59 BL-24-67 3,00 87,0 84,0 11,85 5,09 32,49 BL-24-67 117,0 152,0 35,0 9,86 3,22 18,88 incluant 117,0 143,0 26,0 11,85 3,95 22,03 BL-24-69 2,4 10,43 8,03 13,81 5,07 31,14 BL-24-69 28,0 65,1 37,1 9,55 3,17 21,76 incluant 28,0 39,75 11,75 16,70 6,20 32,09 BL-24-74 11,5 21,4 9,9 9,81 3,65 22,68 48,0 57,0 9,0 6,25 2,96 16,14 82,0 102,3 20,3 10,30 4,28 19,01 66,8 102,3 35,6 8,78 3,49 16,44 BL-24-76 49,0 64,25 15,3 11,27 4,40 24,29 BL-24-78 50,55 62,1 11,55 11,88 4,90 29,82 incluant 47,55 102,7 55,15 8,72 3,18 19,87 incluant 82,4 102,7 20,3 10,04 3,53 19,32 BL-24-82 6,0 83,7 77,7 11,07 3,28 18,63 incluant 6,0 36,0 30,0 13,21 4,82 24,31 incluant 54,0 63,75 9,75 20,51 3,87 16,59 BL-24-82 102,0 119,1 17,1 9,96 2,78 14,97

1 Les longueurs sont mesurées le long de la carotte. Les largeurs réelles sont estimées être comprises

entre70% et 90% de l'intervalle de la carotte.

Zone Sud

La Zone Sud a été forée à des sections espacées de 100 m sur une longueur de 1 600 m. Les résultats à ce jour de la Zone Sud montrent des largeurs continues de plus de 100 m de minéralisation de phosphate. Le forage BL-24-60 a intersecté 5,21% de P 2 O 5 sur 194,0 m à partir d'une profondeur de surface de 3,7 m et le forage BL-24-83 a intersecté 5,81% de P 2 O 5 sur 216,1 m à partir de la surface. Le forage a également révélé de nombreuses couches de phosphate de plus de 10% de P 2 O 5 à la base de la principale couche de phosphate. Le forage BL-24-84 a intersecté 8,41% de P 2 O 5 sur 77,1 m. Les résultats démontrent que des couches de phosphate à haute teneur se trouvent également dans la Zone Sud.

Tableau 2 - Résultats des sondages sur la Zone Sud

Sondage De (m) À (m) Longueur1 (m) P 2 O 5 (%) TiO 2 (%) Fe 2 O 3 T (%) BL-24-58 81,0 144,0 63,00 4,02 3,46 18,82 incluant 81,0 102,0 21,00 7,09 4,50 25,47

176,55 185,7 9,15 9,55 4,72 26,28

195,0 212,4 17,40 6,51 3,88 18,85 incluant 206,3 212,4 6,10 11,96 5,01 26,27 BL-24-60 3,7 197,7 194,00 5,21 3,81 22,50 BL-24-61 Aucun résultat significatif BL-24-63 37,7 297,0 259,3 5,21 3,80 21,65 incluant 37,7 60,0 22,3 8,02 5,07 30,02 incluant 240,0 285,0 45,0 7,57 4,54 26,60 BL-24-65 12,5 19,5 7,0 4,27 3,09 17,72 49,2 63,3 14,1 9,44 5,19 30,12 144,7 162,5 17,8 10,37 5,40 31,00 223,4 235,4 12,0 11,61 5,61 28,72 BL-24-66 6,0 97,0 91,0 5,35 4,43 26,85 BL-24-68 13,0 46,65 33,65 5,64 4,02 22,83

81,8 92,0 10,20 3,92 3,90 17,92 BL-24-70 73,6 148,0 74,40 4,27 3,49 20,55 BL-24-71 73,3 174,9 101,6 4,76 3,52 19,60 193,5 238,2 44,7 6,52 4,98 26,00 261,0 272,0 11,0 6,27 4,42 24,32 292,7 304,0 11,3 7,75 3,85 30,68 BL-24-72 196,0 305,0 109,0 4,72 3,70 21,26 incluant 278,35 305,0 26,65 7,46 5,29 27,45 BL-24-73 154,0 180,5 26,5 5,43 4,07 23,85

195,2 366,0 170,8 5.23 4.13 22.38 incluant 309,0 366,0 57,0 7,07 5,15 27,34 BL-24-75 118,2 135,0 16,8 6,01 4,34 26,65 BL-24-75 208,5 219,4 10,9 6,32 4,15 29,74 BL-24-77 174,0 360,0 186,0 4,53 3,23 19,64 incluant 2,4 288,0 114,0 5,39 3,63 21,54 BL-24-79 Aucun résultat significatif BL-24-80 2,4 74,55 72,15 6,59 2,37 16,23 incluant 2,4 12,55 10,15 9,35 4,25 27,10 incluant 25,25 52,5 27,25 10,27 3,24 19,77 BL-24-81 190,15 265,3 75,15 5,05 3,61 20,30 285,0 291,0 6,00 8,44 4,93 27,02 BL-24-83 5,0 216,6 211,6 5,81 3,52 24,00 incluant 46,5 61,45 14,95 11,37 4,99 35,52 incluant 117,0 157,3 40,3 8,49 4,66 32,83 BL-24-83 287,2 313 25,8 6,53 5,38 28,50 BL-24-84 177,85 193,55 15,7 7,46 3,69 22,45 205,9 283,0 77,1 8,41 4,14 22,75 BL-24-86 9,3 44,55 35,25 6,24 4,46 23,61 102,6 116,85 14,25 5,50 3,66 19,90 168,0 189,2 21,2 6,33 3,21 18,89 BL-24-87 173,6 198,0 24,4 7,12 5,57 28,79

1 Les longueurs sont mesurées le long de la carotte. Les largeurs réelles sont estimées être comprises entre 70% et 90% de l'intervalle de la carotte.

Les paramètres techniques des sondages mentionnés dans ce communiqué de presse sont présentés dans le Tableau 3 ci-dessous, et leur emplacement est indiqué dans la Figure 1 ci-dessous. Une synthèse des intersections minéralisées du programme de forage de 2024 est présentée au Tableau 4.

Tableau 3 - Paramètres techniques des sondages

Sondage UTM Est UTM Nord Azimut Pendage Longueur (m) Zone BL-24-58 326371 5403264 125 -45 228 Sud BL-24-59 326899 5403859 150 -60 216 Montagne BL-24-60 325894 5402244 305 -50 200.5 Sud BL-24-61 326173 5403280 125 -45 312 Sud BL-24-62 326922 5403891 150 -45 201 Montagne BL-24-63 325866 5402145 305 -70 300 Sud BL-24-64 326933 5403801 150 -45 180 Montagne BL-24-65 325712 5402131 125 -45 285 Sud BL-24-66 326281 5403201 125 -45 150 Sud BL-24-67 326931 5403802 330 -45 161 Montagne BL-24-68 326400 5403111 125 -45 126 Sud BL-24-69 326894 5403856 0 -90 201 Montagne BL-24-70 326345 5403160 125 -45 201 Sud BL-24-71 325660 5402170 125 -45 354 Sud BL-24-72 326228 5403145 125 -45 315 Sud BL-24-73 325606 5402214 125 -45 375 Sud BL-24-74 326960 5403846 150 -45 201 Montagne BL-24-75 326126 5403222 130 -45 300 Sud BL-24-76 326993 5403785 150 -45 175.5 Montagne BL-24-77 325604 5402214 125 -60 366 Sud BL-24-78 326993 5403785 330 -45 250 Montagne BL-24-79 326126 5403222 130 -60 250 Sud BL-24-80 326921 5403897 0 -90 213 Sud BL-24-81 325560 5402121 125 -45 306 Sud BL-24-82 326921 5403897 150 -67 201 Montagne BL-24-83 326168 5403167 125 -45 327 Sud BL-24-84 325615 5402080 125 -45 301.3 Sud BL-24-86 325675 5402034 125 -45 293.5 Sud BL-24-87 325655 5401926 305 -45 210 Sud BL-24-88 326226 5403248 125 -45 366 Montagne

Tableau 4 - Résultats des forages publiés de la campagne de forages 2024

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) P 2 O 5 (%) TiO 2 (%) Fe 2 O 3 T (%) BL-24-22 195,00 259,50 64,50 5,80 2,94 21,04 BL-24-23 21,00 175,10 154,10 7,02 4,40 27,34 BL-24-24 61,30 190,90 129,60 5,22 3,63 22,32 BL-24-25 74,20 117,00 42,80 9,89 3,54 28,65 BL-24-26 6,90 96,00 89,10 9,44 3,92 27,59 BL-24-27 138,00 189,00 51,00 4,41 3,05 20,62 BL-24-28 73,25 152,20 78,95 5,48 4,07 24,68 BL-24-29 99,00 276,00 177,00 4,46 3,63 22,85 BL-24-30 33,00 78,65 45,65 4,28 2,97 19,83 BL-24-31 119,85 213,80 93,95 7,16 3,49 18,76 BL-24-32 159,00 228,00 69,00 5,51 3,82 24,60 BL-24-33 3,80 110,00 106,20 5,00 3,70 21,19 BL-24-34 93,00 192,00 99,00 6,34 2,74 20,09 BL-24-35 212,50 253,70 41,20 6,25 3,44 19,55 BL-24-36 234,0 342,0 108,0 6,83 4,33 28,34 BL-24-37 84,0 126,0 42,0 6,03 4,47 28,57 BL-24-39 102,0 150,0 48,0 5,51 2,20 16,64 BL-24-43 111,0 369,0 258,0 5,41 4,33 22,19 BL-24-44 192,4 283,0 90,6 7,48 3,38 23,64 BL-24-47 153,0 304,0 151,0 3,89 3,36 19,51 BL-24-48 32,0 39,65 7,65 15,01 2,59 19,17 BL-24-49 72,5 105,5 33,0 8,65 3,77 24,05 BL-24-50 4,2 93,0 88,8 5,90 4,14 23,62 BL-24-51 70,0 111,0 41,0 7,72 1,88 16,09 BL-24-52 204,0 247,7 43,7 7,04 3,62 24,50 BL-24-53 70,1 132,4 62,3 9,50 4,12 28,45 BL-24-53 154,1 246,0 91,9 6,92 3,50 20,08 BL-24-54 61,1 101,1 40,0 9,18 4,80 28,16 BL-24-55 4,0 194,8 190,8 4,60 3,64 19,83 BL-24-56 6,5 99 92,5 11,82 5,29 30,96 BL-24-56 123 162 39,0 8,43 3,18 17,56 BL-24-57 183,9 194,0 10,1 6,58 3,86 22,58

Les résultats détaillés des forages de 2024 sont disponibles à :

2 avril 2024 : https://firstphosphate.com/fr/drilling-2m-vein-of-massive-apatite

19 mars 2024: https://firstphosphate.com/fr/initial-assay-results

23 avril 2024 : https://firstphosphate.com/fr/April_23_2024

Résultats du programme de forage précédent de 4 661 mètres réalisé en 2023 peuvent être consultés dans le communiqué de presse du 5 juin 2023 disponible à l'adresse suivante : https://firstphosphate.com/fr/begin-lamarche-2023

Figure 1 - Progression des sondages du projet Bégin-Lamarche





L'image ci-dessus n'affiche pas? Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour le voir:

https://images.newsfilecorp.com/files/8917/209031_4e2f7baa349479dd_001full.jpg

Protocole d'assurance et de qualité

L'échantillonnage et les données d'analyse des carottes de forage sont contrôlés grâce à la mise en œuvre par la société d'un protocole d'assurance et de qualité (QA-QC) conçu selon les directives de meilleures pratiques d'exploration minérale de l'ICM.

Une procédure formelle de chaîne de traçabilité a été adoptée pour la sécurité des échantillons jusqu'à leur livraison au laboratoire. Le carottes de forage (de taille NQ) est décrite et les échantillons sont sélectionnés par les géologues de Laurentia Exploration Inc. et sciés en deux avec une scie diamantée sur le site du projet. La moitié des carottes est conservée sur le site à des fins de référence. Les intervalles d'échantillonnage peuvent varier de 0,5 à 3 mètres de longueur en fonction des observations géologiques. Un blanc et un étalon sont insérés au début de chaque lot d'échantillons, généralement un sondage complet, et un blanc et un étalon sont ensuite insérés alternativement tous les 10 échantillons. Les échantillons de carotte sont conditionnés et envoyés par transport terrestre dans des sacs de riz scellés à un laboratoire indépendant, Activation Laboratories Ltd. d'Ancaster, Ontario (ISO/IEC 17025:2005 avec CAN-P-1579). Les échantillons de carotte sont concassés jusqu'à 80 % passant à 2 mm (10 mailles), divisés par riffle à 250 g et pulvérisés (en acier doux) jusqu'à 95 % passant à -200 mailles. Chaque échantillon est analysé pour une analyse de roche entière (code 4B) pour les10 oxydes majeurs et 11 éléments traces par fusion de 3g de matériau au lithium métaborate/tétraborate et analyse par ICP-OES. Le laboratoire dispose de ses propres protocoles de QA/QC.

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique de First Phosphate incluse dans ce communiqué de presse a été revue et approuvée par Gilles Laverdière, géo. M. Laverdière est chef géologue de First Phosphate et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la purification de phosphate de pointe pour la production de matériau actif de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (« batteries LFP »). First Phosphate s'engage à produire un matériau de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP qui recherchent le matériau actif de cathode, de qualité « batterie », provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims libres de redevances et à l'échelle régionale qu'elle développe activement au Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de roches ignées anorthosites rares qui génèrent généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu de hautes concentrations d'éléments dommageables.

