First Phosphate engage P&E Mining Consultants pour réaliser une évaluation économique préliminaire (EEP) de son projet de phosphate au Lac à l'Orignal, détenu à 100 % et exempt de toutes redevances, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 6 mars 2023) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (« First Phosphate » ou (la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a entrepris une évaluation économique préliminaire (l'« EEP ») du projet de phosphate du Lac à l'Orignal, situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. La Société a engagé P&E Mining Consultants Inc. (« P&E ») pour diriger l'EEP qui utilisera la dernière estimation des ressources minérales réalisée par P&E en novembre 2022.

Le projet de phosphate du Lac à l'Orignal contient une ressource de phosphate de haute qualité potentiellement adaptée aux batteries LFP nécessaires à la transition énergétique. La direction a obtenu l'approbation du conseil d'administration pour faire avancer le projet vers sa première étude économique, une EEP.



L'EEP inclura les aspects économiques du projet qui prévoit la ségrégation de trois concentrés commercialisables - un concentré de phosphate (apatite), un concentré d'oxyde de titane (ilménite) et un concentré d'oxyde de fer (magnétite).



L'objectif de l'EEP est de déterminer le plan minier, le calendrier de production de la mine, une estimation des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation inclus dans un modèle financier qui fournira un flux de trésorerie total, une valeur actuelle nette (VAN) après impôt et un taux de rendement interne (TRI) après impôt.



Le concept du projet s'articule autour de cette opportunité de développement d'une mine à ciel ouvert autonome et d'un concentrateur pour les trois concentrés, situés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. La région accueille déjà une importante activité industrielle, notamment quatre alumineries, une raffinerie d'alumine, des opérations de produits forestiers et des centrales hydroélectriques.



Le projet bénéficiera des infrastructures existantes, notamment le réseau électrique d'Hydro Québec à faibles émissions de GES, ainsi que les réseaux routiers municipaux et de transport lourd existants qui relient directement le site du Lac à l'Orignal au port en eau profonde de Saguenay. La Société a conclu un protocole d'entente avec le Port de Saguenay pour expédier son concentré de phosphate à l'internationale et obtenir accès à des terrains vierges sur lesquels elle pourra construire d'éventuelles installations de traitement avancées.



L'achèvement de l'EEP est prévu pour le troisième trimestre de 2023.

L'estimation des ressources minérales du Lac à l'Orignal est basée sur 63 trous de forage et 17 échantillons de rainures de surface totalisant 7 984 m et 149,5 m respectivement. Au total, 49 trous de forage (6 393 m) et 5 échantillons de rainures (27 m) ont recoupé les maillages minéralisés utilisés pour l'estimation des ressources minérales. La base de données de l'étude contenait 2 880 analyses avec des pourcentages variables de P 2 O 5 . L'estimation des ressources minérales est présentée ci-dessous dans le tableau 1.





« En entreprenant cette EEP, nous franchissons une étape importante dans le développement de la propriété du Lac à l'Orignal, alors que nous progressons sur la voie du développement d'un matériau actif de cathode pour les batteries LFP destinées aux véhicules électriques », a déclaré Peter Kent, président de First Phosphate.

Des essais métallurgiques ont également été menés avec succès par SGS Canada Inc dans ses installations de Québec, avec le soutien supplémentaire de SGS Lakefield, Ontario. Les résultats d'essais récents ont confirmé qu'il est possible d'obtenir un concentré d'apatite titrant plus de 38 % de P 2 O 5 et dont le taux de récupération du procédé est supérieur à 90 %. D'autres résultats de tests métallurgiques indiquent que le gisement du Lac à l'Orignal pourrait avoir le potentiel de produire deux autres concentrés potentiellement commercialisables - un concentré d'oxyde de fer (magnétite) et un concentré d'oxyde de titane (ilménite).

La propriété phare de First Phosphate, le Lac à l'Orignal, est située à environ 110 km en voiture au nord de la ville de Saguenay, la sixième plus grande ville du Québec, qui accueille des vols quotidiens vers Montréal, une main-d'œuvre industrielle qualifiée, une infrastructure locale développée, et qui est à proximité du port en eau profonde de Saguenay.

Achat de claims miniers supplémentaires contre des actions

De plus, First Phosphate a conclu une convention d'achat avec une partie sans lien de dépendance afin d'acquérir 13 claims miniers supplémentaires situés à l'intérieur du bloc de claims Bégin-Lamarche et totalisant environ 612 ha dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, pour une contrepartie de 25 000 $, à régler par l'émission de 27 173 actions ordinaires de la société (les " actions ") à un prix réputé de 0,92 $ par action. Ces actions seront soumises à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour à compter de la clôture de l'acquisition. Les claims nouvellement acquis sont libres de toute redevance et la société détient désormais 2 778 claims libres de redevance couvrant une superficie de 1 531 km².

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique de First Phosphate incluse dans ce communiqué de presse a été revue et approuvée par Gilles Laverdière, P.Geo. M. Laverdière est géologue et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la purification de phosphate de pointe pour la production de matière active de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (« batteries LFP »). First Phosphate s'engage à produire un matériau de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP qui recherchent la matière active de cathode, de qualité « batterie », provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims qu'elle développe activement dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec (Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de roches ignées anorthosites rares qui génère généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu de hautes concentrations d'éléments dommageables.

À propos de P&E Mining Consultants Inc.

P&E a été créée en 2004 et rédige des rapports de consultation en géologie et en génie minier, des rapports techniques d'estimation des ressources minérales, des évaluations économiques préliminaires et des études de préfaisabilité. P&E est affiliée à d'importantes sociétés de conseil basées à Toronto dans le cadre de coentreprises pour des études de faisabilité. L'expérience de P&E couvre plus de 400 rapports techniques, y compris l'estimation des ressources minérales NI 43-101 du Lac à l'Orignal de First Phosphate qui a été achevée en novembre 2022.

