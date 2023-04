First Phosphate et la Conférence régionale des préfets du Saguenay-Lac-St-Jean annonce une entente de collaboration au grand bénéfice de l'économie régionale

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 3 avril 2023) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou (la « Société »), Développement économique 02 (« DE02 ») et la Conférence régionale des préfets du Saguenay-LacSaint-Jean (« CRP »), sont fiers d'annoncer conjointement la signature d'une entente de collaboration entre First Phosphate et le Comité de maximisation des Retombées économiques régionales (« CMAX Retombées »).

Pour le directeur général de First Phosphate, M. John Passalacqua, le président de la CRP et préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, M. Louis Ouellet, ainsi que le président de DE02 et préfet de la MRC Domaine-du-Roy, M. Yanick Baillargeon, il s'agit d'une étape incontournable dans le développement de projets miniers, en amont de la concrétisation des investissements importants et structurants projetés par l'entreprise. Cette entente de collaboration générera des bénéfices mutuels, autant pour la Société que pour la communauté économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En effet, celle-ci permettra à First Phosphate de se connecter directement au potentiel entrepreneurial régional pour l'aider à réaliser et exploiter ses projets dans les meilleures conditions possibles, dans un contexte où les enjeux de main-d'œuvre sont généralisés. Pour le CMAX Retombées cette entente permettra de s'assurer d'un maximum d'impacts économiques positifs pour les entreprises de construction, les équipementiers et leurs fournisseurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« First Phosphate tient à souligner l'accueil chaleureux manifesté par la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour son projet de mine de phosphate et ses usines de transformation de ce minerai. First Phosphate croit profondément que son projet doit s'intégrer dans sa communauté d'accueil et qu'elle doit faire le maximum pour faire bénéficier celle-ci des retombées économiques qui en découlent. First Phosphate vise à intégrer la région dans la filière prometteuse de la fabrication de batteries pour véhicules électriques aujourd'hui en pleine expansion » déclare John Passalacqua, Directeur général de First Phosphate.

« Au nom de nos collègues de Développement économique 02 et de la Conférence régionale des préfets, nous sommes très heureux de la signature de cette entente parce nous nous assurons ainsi d'être en communication constante avec l'équipe de First Phosphate pour les supporter dans le développement de la chaîne de valeur de ce minéral de haute qualité, dédiée spécifiquement à l'industrie de la batterie lithium-fer-phosphate (LFP).

Par la même occasion, ce protocole d'accord nous permettra d'offrir à First Phosphate une relation directe et privilégiée avec le bassin de nos entrepreneurs et fournisseurs régionaux. Ceux-ci, dont les compétences et l'expérience dans les grands projets sont mondialement reconnues seront, par ailleurs, amenés à développer de nouveaux champs d'expertise dans ce secteur d'activité des plus prometteurs, » souligne M. Louis Ouellet.

« Nous tenons également à souligner l'ouverture et le dynamisme des fondateurs et gestionnaires de First Phosphate, qui se sont rapidement montrés empressés de collaborer avec les décideurs politiques et économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dès le lancement de leur projet.

Les membres de la Table régionale des élus (TRÉ), dont le président est le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, M. Gérald Savard, n'ont d'ailleurs pas tardé à donner le change à l'entreprise en appuyant récemment sa demande, adressée aux gouvernements supérieurs, pour que le phosphate soit intégré à la liste des matériaux critiques et stratégiques autant au Canada qu'au Québec, » explique de son côté le président de DE02 et préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, M. Yanick Baillargeon.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la purification de phosphate de pointe pour la production de matériau actif de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (« batteries LFP »). First Phosphate s'engage à produire un matériau de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP qui recherchent le matériau actif de cathode, de qualité «batterie», provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims libre de redevances qu'elle développe activement dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec (Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de roches ignées anorthosites rares qui génèrent généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu de hautes concentrations d'éléments dommageables.

À propos du CMAX Retombées

Le Comité de maximisation des Retombées économiques régionales est aujourd'hui sous l'égide de la Conférence régionale des préfets. Le CMAX Retombées a été mis en place au début des années 2000 par la Conférence régionale des élus (CRÉ) pour faire en sorte que les entreprises régionales profitent au maximum de la création de richesse du développement des grands projets. Aujourd'hui, le CMAX Retombées assure une vigie des appels d'offres des projets publics et privés, de toute envergure, tout en créant les conditions optimales, entre les grands réseaux d'achats et les fournisseurs régionaux, dans le but de faciliter l'obtention de contrats aux grands bénéfices des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

