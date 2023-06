First Phosphate met en service une usine pilote de concentration de phosphate sans solvants et respectueuse de l'environnement

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 19 juin 2023) - First Phosphate Corp. (CSE : PHOS) (FSE : KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a mis en service son usine pilote pour produire un concentré de phosphate qui sera utilisé dans la formulation d'acide phosphorique purifié de qualité « batterie » pour la fabrication de matériau actif de cathode de phosphate de fer lithié (« LFP ») pour l'industrie des batteries LFP en Amérique du Nord.

L'usine pilote utilise des méthodes d'extraction sans solvants et respectueuses de l'environnement. Elle est située dans les locaux de SGS Canada Inc. (« SGS ») à Québec, au Québec (Canada). Une vidéo de l'usine pilote en fonctionnement est disponible à l'adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=Lb9SGwdcyxw

« La mise en service de l'usine pilote est une étape importante pour First Phosphate dans le procédé de fabrication de l'acide phosphorique purifié de qualité « batterie » qui sera utilisé dans le processus d'homologation LFP avec nos partenaires », a commenté Peter Kent, président de First Phosphate.

« SGS s'engage auprès de First Phosphate en tant que partenaire de confiance. Les tests effectués à ce jour se sont révélés positifs et nous sommes contents d'avoir mené à bien ce programme d'usine pilote avec First Phosphate », a fait remarquer Dominique Lascelles, directrice des services techniques chez SGS.

Après des résultats d'essais au banc positifs qui ont démontré une récupération de 91,4 % de son apatite phosphatée dans un concentré contenant 40,2 % de P2O5 (phosphate), la Société a décidé de mettre en place l'usine pilote pour traiter un grand échantillon en vrac. Un échantillon en vrac de 15 tonnes a été concassé jusqu'à un diamètre de 20 mm et envoyé à SGS. Sur la base de 15 échantillons distincts de roche concassée, l'échantillon en vrac a titré 7,6 % de P2O5 (phosphate) et 6,9 % de TiO2 (oxyde de titane).

L'usine pilote optimise le processus métallurgique de la Société pour la production du concentré de phosphate à très haute teneur avoisinant les 41 % de P2O5. L'usine pilote a déjà produit au-delà de 900 kilogrammes de concentré d'apatite qui ont été envoyés aux installations de Prayon SA (« Prayon ») en Belgique pour la production d'acide phosphorique purifié (PPA) de qualité « batterie ». L'acide phosphorique purifié produit sera ensuite envoyé aux partenaires de la Société pour être homologué dans leurs processus de production de matériaux actifs de cathode LFP. L'usine pilote produit également des récupérations importantes et commercialisables d'ilménite et de magnétite.

Comme annoncé le 23 février 2023, First Phosphate et Prayon ont signé un protocole d'accord pour collaborer sur plusieurs fronts, y compris la production d'acide phosphorique purifié de qualité « batterie ». Prayon est le plus grand producteur européen d'acide phosphorique purifié.

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique de First Phosphate incluse dans ce communiqué de presse a été revue et approuvée par Gilles Laverdière, géo. M. Laverdière est Chef géologue de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la purification de phosphate de pointe pour la production de matériau actif de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate («batteries LFP»). First Phosphate s'engage à produire un matériau de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP qui recherchent le matériau actif de cathode, de qualité «batterie», provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims libres de redevances et à l'échelle régionale qu'elle développe activement au Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de roches ignées anorthosites rares qui génèrent généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu de hautes concentrations d'éléments dommageables.

À propos de SGS Canada Inc.

SGS est la plus importante société d'essais, d'inspection et de certification dans le monde. La société est reconnue comme la référence globale en matière de qualité et d'intégrité. Avec plus de 97 000 employés, SGS opère un réseau de plus de 2 650 bureaux et laboratoires à travers le monde. SGS cherche constamment à dépasser les attentes de ses clients et de la collectivité afin de fournir des services de pointe là où ils sont nécessaires. SGS croit en la collaboration avec ses clients pour faire de ce monde un endroit meilleur et plus sûr.

