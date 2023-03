First Phosphate obtient une concentration d'apatite de grande pureté (40,2 %) lors d'essais métallurgiques sur le concentré provenant de son gisement du Lac à l'Orignal au Québec (Canada)

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 20 mars 2023) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu les résultats d'essais métallurgiques sur la minéralisation provenant de sa propriété du lac à l'Orignal située dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec, Canada. Les essais ont été réalisés par un laboratoire indépendant, SGS Canada Inc. de la ville de Québec (Québec), et sont datés du 13 mars 2023. Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante : https://firstphosphate.com/fr/projects/assets/.

Les résultats des essais par lots et en cycle fermé ont été utilisés pour réaliser un bilan massique global pour le schéma de traitement proposé. Le bilan de masse global a montré que le schéma de traitement pouvait récupérer 91,4 % de l'apatite pour obtenir un concentré contenant 40,2 % de P 2 O 5 .

Des essais préliminaires de valorisation des flux d'ilménite et de magnétite ont permis d'obtenir un concentré d'ilménite titrant 39,3 % de TiO2 et un concentré de magnétite titrant 69,0 % de Fe (99,2 % de Fe2O3). D'autres essais sont recommandés pour optimiser le circuit de l'ilménite.

« Nous sommes satisfaits des résultats de récupération d'apatite de haute pureté, qui pourrait nous permettre de produire une grande quantité d'acide phosphorique purifié pour la production de batteries LFP », a déclaré Peter Kent, président de First Phosphate. « Notre récupération secondaire d'ilménite est tout aussi importante, car sa valorisation peut nous permettre de produire le sulfate de fer requis à titre d'ingrédient dans la production de batteries LFP. La magnétite présente un potentiel intéressant de récupération tertiaire. Nous sommes maintenant en mesure de procéder à la mise en place d'une usine pilote d'enrichissement en avance sur le calendrier ».

Le programme d'essais métallurgiques a été entrepris sur un composite de 75 demi-carottes de forage de fluoroapatite provenant du gisement du lac à l'Orignal dans le but de récupérer et d'améliorer l'apatite (en éliminant les silicates, l'ilménite, la magnétite, etc.) afin de produire un concentré à haute teneur pour la production d'acide phosphorique qui sera utilisé dans la production de matière active de cathode LFP. L'échantillon composite avait une teneur de 5,55 % de P 2 O 5 .

Personne qualifiée

Les données scientifiques et techniques relatives à First Phosphate contenues dans le présent communiqué de presse ont été examinées et approuvées par D. Grant Feasby, Ing., de P&E Mining Consultants Inc. M. Feasby est un métallurgiste et une personne qualifiée en vertu de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »).

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la purification de phosphate de pointe pour la production de matière active de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (« batteries LFP »). First Phosphate s'engage à produire un matériau de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP qui recherchent la matière active de cathode, de qualité « batterie », provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims qu'elle développe activement dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec (Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de roches ignées anorthosites rares qui génèrent généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu de hautes concentrations d'éléments dommageables.

