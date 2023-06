Les résultats de forage de First Phosphate confirment le potentiel de classe mondiale de sa propriété de Phosphate Bégin-Lamarche située à seulement 75 km du port en eau profonde de Saguenay, Québec

First Phosphate Corp. / Mot-clé(s) : Autres

Saguenay, Quebec--(Newsfile Corp. - 5 juin 2023) - First Phosphate Corp. (CSE : PHOS) (FSE : KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu les derniers résultats de forage de son programme hivernal sur sa propriété Bégin-Lamarche située dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec, Canada. 20 sondages ont été forés pour un total de 4 274 mètres.

Une discussion des résultats enregistrée avec le DG, John Passalacqua, et le géologue en chef, Gilles Laverdière, est disponible à l'adresse suivante : https://youtu.be/7CQO7HGCyYI.

Faits saillants :

Découverte de deux zones principales avec de multiples couches phosphatées à potentiel à ciel ouvert.

La zone Nord est constituée de quatre couches principales d'une longueur de 375 m chacune et d'une épaisseur moyenne d'au moins 60 m. Les couches sont ouvertes dans toutes les directions.

La zone sud comprend au moins deux couches d'une longueur allant jusqu'à 1 500 m et d'une épaisseur moyenne de 100 m.

Les couches minéralisées ont été forées jusqu'à une profondeur d'au moins 200 m.

Les deux zones se trouvent à l'intérieur d'une zone plus large de 2 500 m de longueur.

« Ces résultats de forage confirment nos attentes quant à la taille, la teneur et le potentiel en phosphate de classe mondiale de notre propriété Bégin-Lamarche, située à seulement 75 km du port en eau profonde de Saguenay », a commenté Peter Kent, président de First Phosphate. « Avec un autre programme succinct de forage, nous devrions être en mesure d'initier une estimation des ressources 43-101 sur cette propriété plus tard cette année. »



« Les projets de phosphate nécessitent de bonnes teneurs, un accès aux infrastructures et, surtout, la proximité d'un port pour être couronnés de succès et pouvoir entrer en production sans longs délais », déclare John Passalacqua, PDG de First Phosphate. « Bégin-Lamarche a tout ce qu'il faut, à commencer par des teneurs en phosphate parmi les meilleures et un accès direct par route pavée au port en eau profonde de Saguenay, situé à seulement 75 km. »

Un deuxième programme de forage de 2 000 m est prévu dans la Zone Nord de la propriété Bégin-Lamarche. L'objectif de ce programme de définition sera de forer les couches de phosphate connues selon une grille de 100 x 100 m afin d'entreprendre une première estimation des ressources 43-101 pour la propriété Bégin-Lamarche plus tard cette année.

Figure 1 - Interprètation des couches phosphatèes



Zone Nord

Treize forages réalisés dans la zone nord ont permis d'identifier quatre couches phosphatées. Les couches ont une largeur réelle moyenne de 60 m et une longueur d'au moins 500 m. Les couches semblent ouvertes dans toutes les directions. Deux sondages ont recoupé les couches minéralisées à une profondeur d'au moins 200 m. Deux des quatre couches présentent des teneurs supérieures à 7,0 % de P2O5 (phosphate). Les quatre couches présentent une teneur moyenne de 6,2% P2O5. Les résultats sont présentés à la figure 2 et au tableau 1. Le schéma des couches est présenté dans la figure 1.

Figure 2 - Rèsultats d'analyses Zone Nord



Tableau 1 - Résultats d'analyses Zone Nord

Sondage De (m) À (m) Longueur1 (m) TiO2 (%) P2O5 (%) FM2 BL-23-01 131.90 215.40 83.50 4.16 7.82 653 BL-23-02 143.80 201.00 57.30 3.38 8.35 478 BL-23-03 13.80 78.00 64.20 4.37 8.43 541 BL-23-04 4.80 76.70 71.90 2.41 4.05 291 BL-23-05 105.15 122.20 17.05 5.01 7.75 132 BL-23-06 7.30 66.80 59.50 4.31 6.50 387 BL-23-06 208.80 295.30 94.25 3.70 6.10 544 BL-23-07 53.50 156.00 102.50 2.24 3.08 316 BL-23-08 62.65 94.10 31.45 2.73 5.89 185 BL-23-09 39.00 91.80 52.80 3.11 4.45 235 BL-23-10 74.15 159.00 84.85 2.59 4.54 385 BL-23-10 252.20 311.00 58.50 3.30 7.14 420 BL-23-18 55.90 141.45 85.55 4.18 8.75 749 BL-23-19 197.40 308.20 110.80 3.30 7.02 776 BL-23-20 56.20 102.30 46.10 2.73 4.48 207

1 Les longueurs sont mesurées le long de la carotte. La vraie épaisseur est estimée à au moins 70% de la longueur de l'intervalle de carotte.

2 FM (Facteur Métal) : %P2O5 x longueur

Zone Sud

Sept forages forés dans la zone sud ont permis d'identifier deux couches contenant du phosphate. Les deux couches ont une largeur réelle moyenne de 100 mètres. La couche principale mesure au moins 1 500 m de long. Le forage a montré que les couches minéralisées s'étendent jusqu'à une profondeur d'au moins 150 m. La teneur moyenne des couches de la zone sud est de 4,7 % de P2O5 (phosphate). Les résultats sont présentés dans la figure 3 et le tableau 2. Le contour des couches est présenté dans la figure 1.

Figure 3 - Rèsultats d'analyses Zone Sud



Tableau 2 - Résultats d'analyses Zone Sud

Sondage De (m) À (m) Longueur1 (m) TiO2 (%) P2O5 (%) FM2 BL-23-12 53.15 182.30 129.15 2.63 4.67 603 BL-23-13 139.60 225.00 85.40 2.22 4.05 346 BL-23-14 18.00 151.45 133.45 4.15 5.00 667 BL-23-15 50.00 183.65 133.65 3.36 4.50 602 BL-23-16 97.00 131.50 34.50 5.50 9.99 342 BL-23-17 13.05 79.00 65.95 2.15 2.59 171

1 Les longueurs sont mesurées le long de la carotte. La vraie épaisseur est estimée à au moins 70% de la longueur de l'intervalle de carotte.

2 FM (Facteur Métal) : %P2O5 x longueur

Les paramètres des sondages sont présentés au tableau 3

Tableau 3 - Paramètres des sondages

Sondage Estrant Nordant Azimut Pendage Longueur (m) BL-23-01 326558 5403369 150 -45 244.5 BL-23-02 326558 5403366 330 -45 201 BL-23-03 326651 5403385 150 -45 201 BL-23-04 326704 5403275 150 -45 201 BL-23-05 326714 5403451 150 -45 240 BL-23-06 326505 5403371 150 -45 295.25 BL-23-07 326256 5403043 125 -45 156 BL-23-08 326342 5403007 125 -45 201 BL-23-09 326423 5403223 125 -45 150 BL-23-10 326666 5403208 300 -45 311 BL-23-11 326427 5403002 90 -45 51 BL-23-12 326278 5402724 135 -45 201 BL-23-13 326016 5402522 125 -45 225 BL-23-14 325844 5402416 125 -45 201 BL-23-15 325743 5402216 125 -45 201 BL-23-16 325697 5401864 295 -45 279 BL-23-17 326382 5402503 110 -45 192 BL-23-18 326689 5403421 330 -45 204 BL-23-19 326689 5403421 330 -70 318 BL-23-20 326587 5403421 330 -45 201

Contrôle de la qualité

L'échantillonnage et les données d'analyse des carottes de forage sont contrôlés par la mise en œuvre d'un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) conçu pour suivre les meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues de Laurentia Exploration et sciés en deux à l'aide d'une scie à diamant sur le site du projet. La moitié de la carotte est conservée sur le site à des fins de référence. Les intervalles entre les échantillons peuvent varier de 0,5 à 3 mètres en fonction des observations géologiques. Les échantillons de la moitié de la carotte sont emballés et envoyés par transport terrestre dans des sacs de riz scellés à un laboratoire indépendant, Activation Laboratories Ltée, d'Ancaster, en Ontario (ISO/IEC 17025:2005 avec CAN-P-1579). Les échantillons de carottes sont concassés jusqu'à 80 % passant à une maille -10, criblés à 250 g et pulvérisés jusqu'à 95 % passant à la maille -200. Chaque échantillon est analysé pour les 10 oxydes majeurs et 7 éléments traces par fusion au métaborate de lithium/tétraborate et analysé par ICP-OES (code 4B). Des blancs et des matériaux de référence internes sont insérés alternativement tous les 10 échantillons. Une procédure formelle de chaîne de surveillance a été adoptée pour assurer la sécurité des échantillons jusqu'à leur livraison au laboratoire.

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique de First Phosphate incluse dans ce communiqué de presse a été revue et approuvée par Gilles Laverdière, géo. M. Laverdière est chef géologue de First Phosphate et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate est une société de développement de minéraux entièrement dédiée à l'extraction et la purification de phosphate de pointe pour la production de matériau actif de cathode pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (« batteries LFP »). First Phosphate s'engage à produire un matériau de haute pureté, de manière responsable et avec une faible empreinte carbone. First Phosphate prévoit s'intégrer verticalement à partir de la mine jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des principaux producteurs de batteries LFP qui recherchent le matériau actif de cathode, de qualité « batterie », provenant d'une source d'approvisionnement constante et fiable. First Phosphate détient plus de 1 500 km carrés de claims libres de redevances et à l'échelle régionale qu'elle développe activement au Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Canada). Ces claims contiennent du phosphate issu de formations de roches ignées anorthosites rares qui génèrent généralement un phosphate de grande pureté, dépourvu de hautes concentrations d'éléments dommageables.

