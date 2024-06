(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Petro Matad Ltd - exploration, développement et production de pétrole en Mongolie - Lève 8,9 millions de dollars par le biais d'un placement sursouscrit et d'une souscription à 2,0 pence par action annoncée mardi. L'entreprise espérait lever 8,5 millions d'USD. Le directeur général Mike Buck souscrit à de nouvelles actions d'une valeur de 100 000 USD et Petrovis, le principal actionnaire de la société, souscrit à des actions d'une valeur de 1,0 million USD, comme annoncé précédemment. En outre, Petro Matad confirme l'offre de détail au même prix pour lever 500 000 USD.

Oracle Power PLC - Développeur de projets énergétiques centrés sur l'Australie occidentale et le Pakistan - En 2023, la perte avant impôts se réduit à 789 795 GBP, contre 1,3 million GBP l'année précédente. La perte de base par action est de 0,02 pence, contre 0,04 pence. Les frais administratifs passent de 1,3 million de livres sterling à 848 058 livres sterling. Il qualifie l'année 2023 de "progrès notable". "Au cours de l'année, nous avons achevé avec succès un certain nombre d'évaluations clés pour le développement proposé de l'important projet d'hydrogène vert de la société au Pakistan. Nous avons également noué des relations importantes en Australie occidentale pour la poursuite de l'exploration de nos concessions situées dans cette région." Oracle déclare que sa stratégie "consiste à faire progresser et à développer ses différents projets, en diversifiant ainsi les risques, et en vue d'un désinvestissement opportun, le cas échéant, afin de maximiser les rendements et la valeur actionnariale".

T42 IOT Tracking Solutions PLC - Entreprise basée en Israël, qui fournit des services de suivi et de surveillance des conteneurs pour la chaîne d'approvisionnement du transport maritime mondial - En 2023, la perte totale globale se réduit à 420 000 USD, contre 1,0 million USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires est resté stable à 4 millions d'USD, mais le coût des ventes est passé de 2,4 millions d'USD à 1,9 million d'USD. Les frais généraux et administratifs diminuent également, passant de 2,3 millions USD à 1,7 million USD. Selon la société, les ventes ont bénéficié d'une plus grande contribution des solutions pour la chaîne d'approvisionnement que des solutions de suivi des véhicules. Le directeur général Avi Hartmann déclare : "Nous poursuivons activement des opportunités commerciales sur des marchés clés tels que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, comme en témoignent les récents accords signés et le potentiel commercial substantiel qu'ils représentent." L'entreprise s'attend à une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires en 2024 sur la base du pipeline actuel de nouvelles commandes potentielles.

Spiritus Mundi PLC - société d'acquisition spécialisée dans le secteur des diagnostics cliniques en Europe et en Asie - Au cours des six mois précédant le 31 mars, la société a enregistré une perte d'exploitation avant impôts de 230 292 GBP, ce qui représente un léger changement par rapport à la perte de 233 132 GBP enregistrée l'année précédente. La trésorerie nette au 31 mars s'élève à 275 469 GBP, contre 739 812 GBP l'année précédente. L'actif net au 31 mars passe de 712 686 GBP à 213 563 GBP. La société déclare procéder à la prise de contrôle inversée d'InReste "aussi rapidement que possible", bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'elle sera menée à bien. Les actions restent suspendues.

Arkle Resources PLC - Société d'exploration aurifère et zincifère axée sur l'Irlande - En 2023, la société déclare une perte avant impôts de 297 021 euros, ce qui représente peu de changement par rapport aux 299 214 euros de l'année précédente. Les frais administratifs passent de 303 195 euros à 276 759 euros. Il déplore le manque de financement et le durcissement des attitudes à l'égard de l'exploration en Irlande. "Le soutien politique s'est affaibli et des retards bureaucratiques considérables ont été enregistrés dans les renouvellements de licences et autres approbations", explique M. Arkle. "L'Irlande a longtemps été une destination privilégiée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui", ajoute-t-il. Cette situation a conduit Arkle à examiner les possibilités offertes par d'autres pays. L'expérience acquise en Afrique a débouché sur des demandes de licences, susceptibles de contenir du lithium, au Botswana et au Zimbabwe, note Arkle.

First Property Group PLC - Investisseur et gestionnaire de fonds immobiliers basé à Londres - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, le groupe a enregistré une perte avant impôts de 4,4 millions de livres sterling, contre un bénéfice avant impôts de 2,5 millions de livres sterling l'année précédente. La perte diluée par action est de 4,04 pence, contre un bénéfice de 1,70 pence par action. La valeur nette d'inventaire EPRA par action est de 39,41 pence, en baisse par rapport à 46,50 pence. Le directeur général Ben Habib déclare : "L'année dernière a été une période difficile pour l'investissement dans l'immobilier commercial". M. Habib souligne la combinaison de taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis, de taux d'intérêt plus élevés en général et d'économies plus faibles. Il ajoute qu'un "environnement réglementaire lourd et la volonté d'atteindre l'objectif zéro a entraîné une réduction de la demande d'occupation, des exigences plus élevées en matière d'investissement en capital, une réduction des valeurs et un exode des investisseurs institutionnels des marchés. En conséquence, la valeur en capital de nos propriétés a été sous pression et l'activité de location n'a pas été aussi forte que nous l'aurions espéré et attendu". Néanmoins, lorsque les taux d'intérêt américains commenceront à baisser, "nous nous attendons à une reprise au Royaume-Uni et en Europe".

Creo Medical Group PLC - Société d'appareils médicaux basée à Chepstow, au Pays de Galles - Mise à jour des émissions avant l'assemblée générale annuelle de mercredi. Elle souligne les progrès continus vers l'objectif d'atteindre le seuil de rentabilité en 2025.

Seeing Machines Ltd - Spécialiste de la surveillance des conducteurs par intelligence artificielle basé à Canberra, en Australie - Signe un nouvel accord de licence et de marketing avec la société minière mondiale Caterpillar Inc pour les cinq prochaines années. L'accord existant devait expirer en août 2024. Dans le cadre de l'accord révisé, Caterpillar reçoit un paiement initial de 16,5 millions de dollars US pour la licence de la technologie Guardian. La société déclare que l'accord "renforcera nos réserves de trésorerie et contribuera à la réalisation de notre plan d'affaires alors que nous nous rapprochons de l'atteinte d'un seuil de rentabilité des flux de trésorerie dans "l'exercice 2025]".

Tribe Technology PLC - Développeur et fabricant d'équipements miniers autonomes basé à Belfast - Lève 1,4 million de livres sterling par le biais d'un placement, d'une souscription et de l'émission d'obligations de prêt convertibles à 4,50 pence par action. Le placement permettra de lever environ 600 000 GBP, la souscription un peu moins de 200 000 GBP et les obligations d'emprunt convertibles 600 000 GBP. Les souscripteurs du placement et de la souscription recevront un bon de souscription pour deux actions ordinaires souscrites, chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acquérir une nouvelle action ordinaire à 5,40 pence.

