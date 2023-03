First Property Group obtient un prêt décroché sur une propriété

First Property Group PLC - gestionnaire de fonds et investisseur immobilier britannique - Signale qu'un prêt de 1,7 million d'euros a été obtenu par E & S Estates Ltd dont il détient 89%. Le prêt est décroché sur un supermarché à Praga, une banlieue de Varsovie, en Pologne, d'une valeur de 3,4 millions d'euros, ce qui implique un ratio prêt/valeur d'environ 50 %. Prévoit un revenu net de l'immobilier de EUR160.000, soit un rendement des capitaux propres de 9% par an. Note que la trésorerie du groupe après ce refinancement s'élève à 8,5 millions GBP.

Cours actuel de l'action : 24 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 27%

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

