First Property Group plc est un gestionnaire de fonds immobiliers et un investisseur basé au Royaume-Uni qui exerce ses activités au Royaume-Uni et en Europe centrale. La société opère à travers deux segments : Fund Management Division et Group Properties Division. La Fund Management Division perçoit des commissions en investissant pour le compte de tiers dans des biens immobiliers par l'intermédiaire de sa filiale, First Property Asset Management Ltd (FPAM). FPAM gère environ 12 fonds, qui sont investis au Royaume-Uni, en Pologne et en Roumanie. La division des propriétés du groupe, qui consiste en des investissements principaux effectués par la société pour obtenir un rendement sur son propre capital, généralement en partenariat avec des tiers. Les investissements comprennent sept propriétés détenues directement en Pologne et en Roumanie et des participations minoritaires dans neuf des douze fonds gérés par FPAM. Les autres propriétés détenues directement par la Société comprennent un immeuble de bureaux à Bucarest, en Roumanie.