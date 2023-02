Exclusif-First Quantum avertit les employés que la mine de Panama pourrait fermer si le conflit n'est pas réglé

Un différend contractuel de longue date entre le mineur canadien et les autorités panaméennes porte sur des désaccords concernant les taux d'imposition et les redevances à la mine de Cobre Panama.

Le mois dernier, les autorités maritimes du Panama ont ordonné à First Quantum de suspendre les opérations de chargement de concentré de cuivre dans un port important, empêchant ainsi la société d'expédier et de vendre son cuivre.

La société basée à Vancouver a déclaré que l'autorité maritime lui avait dit que la suspension était due au fait que la balance qu'elle utilisait n'était pas correctement calibrée.

Alan Delaney, le directeur général de la mine, dans une note de service adressée jeudi aux employés, a décrit la suspension comme une "action sans précédent et totalement surprenante", et a déclaré que la balance mesurait avec précision.

"Si le concentré n'est pas expédié d'ici la semaine prochaine, ces frustrations techniques pourraient obliger Cobre Panama à entrer en phase d'entretien et de maintenance ou à suspendre ses opérations", a-t-il déclaré.

L'autorité maritime du Panama n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Elle n'a pas commenté publiquement la raison de la suspension du port. Le ministre du commerce du Panama, Federico Alfaro, a déclaré mardi que les deux parties avaient fait des "progrès significatifs" dans les négociations.

First Quantum a déclaré qu'elle faisait appel de la décision de l'autorité maritime.

Entre-temps, la société a cessé de recruter pour 595 postes ouverts dans la nation d'Amérique centrale, a imposé des restrictions sur les heures supplémentaires et a mis en place des dispositions supplémentaires en matière de congés, selon le mémo.

La mine, la plus grande de First Quantum, a produit 351 000 tonnes de cuivre l'année dernière et les dirigeants avaient prévu une production de 350 000 à 380 000 tonnes pour 2023.

Interrogé sur la question de savoir si la mine serait contrainte de suspendre ses activités la semaine prochaine, un porte-parole de First Quantum a renvoyé Reuters aux remarques du directeur général Tristan Pascall lors d'une conférence téléphonique sur les résultats mercredi.

"C'est la décision du gouvernement. S'il dit 'Ok, vous pouvez expédier', nous pourrions expédier des marchandises extrêmement rapidement, dans quelques heures", a déclaré Pascall mercredi, ajoutant que la société reste déterminée à trouver un accord.