First Quantum Minerals Ltd. est une société internationale de cuivre basée au Canada. La société produit du cuivre sous forme de concentré, de cathode et d'anode et possède des stocks de nickel, d'or et de cobalt. Elle se consacre à la production de cuivre, de nickel, d'or et d'argent, ainsi qu'à des activités connexes, notamment l'exploration et le développement. Les mines en exploitation de la société comprennent Cobre Panama, Kansanshi, Sentinel, Cobre Las Cruces, Cayeli, Guelb Moghrein, Ravensthorpe et Pyhasalmi. Ses projets de développement comprennent Enterprise, Haquira, Taca Taca et La Granja. Ses secteurs d'activité sont Cobre Panama, Kansanshi, Trident et Ravensthorpe. Le projet Cobre Panama comprend une série de gisements de cuivre porphyrique dont les principaux sont Balboa, Botija, Colina et Valle Grande. Le segment Trident comprend la mine de cuivre Sentinel et le projet de développement Enterprise Nickel. L'exploitation de nickel Ravensthorpe est une mine à ciel ouvert et une usine de traitement primaire située dans le sud-ouest de l'Australie occidentale.

Secteur Exploitations minières et métallurgie