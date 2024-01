First Quantum Minerals Ltd. est une société canadienne engagée dans la production de cuivre, de nickel, d'or et d'argent, ainsi que dans des activités connexes, notamment l'exploration et le développement. Elle possède des mines en exploitation en Zambie, au Panama, en Finlande, en Turquie, en Espagne, en Australie et en Mauritanie, ainsi qu'un projet de développement en Zambie. Elle poursuit le projet de cuivre, d'or et de molybdène Taca Taca en Argentine et explore les gisements de cuivre Haquira et La Granja au Pérou. Ses mines en exploitation sont Cobre Panama, Kansanshi, Sentinel, Cobre Las Cruces, Cayeli, Guelb Moghrein, Ravensthorpe et Pyhasalmi. Cobre Panama est une mine de cuivre située dans la province de Colon, à 120 km à l'ouest de la ville de Panama. Le complexe de production comprend deux mines à ciel ouvert, une usine de traitement, deux centrales électriques de 150 mégawatts et un port. La mine de cuivre et d'or de Kansanshi est située près de Solwezi, dans la province du nord-ouest de la Zambie. La mine de cuivre à ciel ouvert de Sentinel est située à 150 km à l'ouest de Solwezi, dans la province du nord-ouest de la Zambie.

Secteur Exploitations minières et métallurgie