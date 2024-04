First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc. est une société d'investissement immobilier par actions (REIT). La société est engagée dans l'acquisition, le développement, la construction et la détention de biens immobiliers pour des investissements à long terme et non pour la revente. La société opère à travers deux segments : les propriétés commerciales et les propriétés résidentielles. Elle finance les opportunités d'acquisition et le développement de ses biens immobiliers en grande partie par le biais du financement de la dette, y compris les prêts hypothécaires garantis par certains de ses biens. Ses propriétés sont principalement situées dans le nord du New Jersey et dans l'État de New York. Ses filiales comprennent Westwood Hills, LLC, Damascus Centre, LLC, Wayne PSC, LLC, Grande Rotunda, LLC, WestFREIT, Corp, Station Place on Monmouth, LLC, FREIT Regency, LLC et Berdan Court, LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié