FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST : DBS Bank favorable au dossier

First Real Estate Investment Trust (le fonds) est un fonds d'investissement immobilier (FPI) spécialisé dans les soins de santé et basé à Singapour. Le fonds se concentre sur l'investissement dans les soins de santé et les actifs immobiliers liés aux soins de santé dans toute l'Asie. L'objectif principal est de verser des distributions régulières et stables aux détenteurs de parts et de réaliser une croissance à long terme de la valeur nette d'inventaire par part. La fiducie possède un portefeuille diversifié de 32 propriétés situées en Indonésie, à Singapour et au Japon. Ses propriétés en Indonésie comprennent Siloam Hospitals Yogyakarta, Siloam Hospitals Buton & Lippo Plaza Buton, Siloam Hospitals Labuan Bajo, Siloam Hospitals Kupang & Lippo Plaza Kupang, Siloam Hospitals Purwakarta, Siloam Hospitals Bali, Siloam Hospitals TB Simatupang, Siloam Hospitals Manado & Hotel Aryaduta Manado, Siloam Hospitals Makassar, Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre, Siloam Hospitals Surabaya et Siloam Hospitals Lippo Cikarang. First REIT Management Limited est le gestionnaire de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé